Smart Home trifft e-Mobility: Tesla- und iHaus-Nutzer fahren besser

(PresseBox) - Mit der iHaus Smart-Home-App lassen sich nun auch die innovativen Elektrofahrzeuge von Tesla steuern und an das intelligente Hausnetzwerk anbinden.



Die begehrten Elektrofahrzeuge von Tesla ziehen ins Smart Home ein



besser gesagt in die smarte Garage. Mit der Integration in die hersteller- und systemunabhängige iHaus App lassen sich die bahnbrechenden Autos ab sofort mit allen anderen IoT- und KNX-Geräten im intelligenten Zuhause zentral steuern und vernetzen. Ob Model S, Model X oder das mit Spannung erwartete Model 3 ? alle Tesla-Elektroautos sind nun über die iHaus App steuerbar und schaffen neue Möglichkeiten für mehr Sicherheit, Komfort und Energieeinsparmöglichkeiten im und um das Smart Home.



So lässt sich ein Tesla mit iHaus steuern



Wurde das Fahrzeug einmal in die iHaus App integriert, stehen dem stolzen Besitzer dort alle Grundfunktionen der herstellereigenen Tesla-App zur Verfügung. Die iHaus App informiert über Ladezustand und Reichweite, mit ihr lässt sich der Ladevorgang starten und beenden, der Tesla hupt per Fingertipp, startet den Ladezustand per Sprachbefehl an Alexa, heizt sich vor oder wacht auf Befehl aus dem Sleep Modus auf.



iHaus - die Steuerung für das komplette Smart Home



Abgesehen davon, dass mit iHaus nur noch eine App für die Steuerung des gesamten Smart Homes mitsamt dem smarten Garagenbewohner benötigt wird, liegt der große Nutzen in der Verknüpfung der Systeme und Geräte. So ist es nun möglich, das E-Fahrzeug beispielsweise mit Philips Hue oder IKEA Tradfri Lampen zu vernetzen und die Lichter blinken grün, wenn der Tesla vollgeladen ist. Der Tesla lässt sich auch ideal in das ?Guten Morgen?-Szenario einbinden, indem er aus dem Sleep Modus erwacht, während die Home-Connect-Kaffeemaschine frischen Kaffee zubereitet, die Rollladen herauffahren, die Lichter im Haus angehen und der Lieblingsradiosender anfängt zu spielen. Über das iHaus Skill für Amazon Echo kann man den Luxuswagen auch per Sprachkommando an die Assistentin Alexa bedienen.





iHaus-Forschungsprojekt: Effizientes Energiemanagement



Zusammen mit iHaus und Tesla haben smarte Studenten des Lehrstuhls ?Applied Software Engineering? der TU München das Forschungsprojekt "MICRO Grid - Effizientes Energiemanagement im privaten Haushalt" erfolgreich entwickelt und dafür den ersten Platz beim SmartHome Deutschland Award 2017 gewonnen. Vom Kühlschrank bis zum Tesla - im Haus der Zukunft wird die zum Großteil selbstgewonnene Energie so effizient wie möglich eingesetzt. Damit lassen sich unnötige Energiefresser entlarven und energiesparende Lösungen bei erhöhtem oder reduziertem Bedarf automatisieren.



Der iHaus MICRO Grid wird in Zukunft die Funktionalitäten in der Smart Home App erweitern. Inzwischen lässt sich der Gesamtstromverbrauch über Drittanbieter wie Discovergy messen und mit der iHaus App regulieren. Über Wenn-Dann-Beziehungen (TRIGGER) wird das Laden des Teslas an der Stromtankstelle dann automatisiert an- und abgeschalten, je nachdem wie viel eigens produzierter Solarstrom zur Verfügung steht.



iHaus, die All-in-One-Lösung für das Smart Home



Mit der iHaus App bekommen Nutzer die bequemste Lösung für die Steuerung ihres Smart Homes in die Hand. Mit nur einer einzigen App lassen sich hersteller-und systemunabhängig alle integrierten Geräte, die IP-fähig, also über das Internet ansprechbar sind, auch von unterwegs vom Smartphone oder Tablet steuern. Dazu gehören zum Beispiel Philips Hue Leuchten, IKEA Tradfri Smart Lighting Produkte, Apple HomeKit Thermostate und Steckdosen, Home-Connect-Hausgeräte von Bosch & Siemens, Sonos Lautsprecher, Netatmo Wetterstationen, die smarten iHaus-Funkrauchmelder und nun auch Tesla-Fahrzeuge.



Hinzu kommen rund 400 KNX-Hersteller mit mehr als 7.000 Produkten, die sich über eine KNX-IP-Schnittstelle in die iHaus App integrieren lassen und dann auch alle auf Alexa hören. Mit iHaus lässt sich fast alles regeln!



Die iHaus Smart Home App steht im Apple App Store und Google Play Store weltweit und in fünf Sprachen mit den Grundfunktionen kostenlos zum Download bereit.



Weitere Informationen unter https://ihaus.de/app/tesla



Die iHaus AG in Unterföhring bei München wurde 2013 gegründet und beschäftigt derzeit 12 Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Business Development & Vertrieb sowie Marketing. Zudem greift das Unternehmen bei Bedarf auf ein Team von 30 weiteren Spezialisten zurück. iHaus hat eine Softwarelösung zur Steuerung und Verknüpfung aller internetfähigen Geräte entwickelt und versteht sich als Systemintegrator für Devices der Bereiche Smart Home und Internet of Things (IoT). Die Wurzeln der iHaus AG liegen in der Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH, die mit ihrer mehr als zwanzigjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Gebäudesteuerung und Netzwerktechnologie die Basis für die Entwicklung von iHaus bildet. Die komplette Infrastruktur des Unternehmens befindet sich in Deutschland, hier findet auch die gesamte Entwicklung statt. Mit der iHaus App bietet iHaus eine Plattform, mit der netzwerkfähige Geräte auch von unterwegs im Haus gesteuert und herstellerneutral untereinander vernetzt werden können. Darüber hinaus bietet die App zahlreiche Dienste wie z. B. Wetter und Verkehr. Es handelt sich um eine offene, integrative und zukunftssichere Lösung, die sich an den Anforderungen und Wünschen der Anwender orientiert.





