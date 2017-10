20. netforum zeigt die Zukunft

(firmenpresse) - So referierten beispielsweise Friedbert Agethen, Geschäftsführer der WestfalenWIND GmbH, und Jan Moll, Geschäftsführer der dtm group, über das neue Windkraft-Rechenzentrum, das sie gemeinsam umsetzten. Bei dem Pilotprojekt nutzt der ostwestfälische Stromanbieter seine eigene, grüne Energie für ein Datacenter, das in eines der Windkrafträder gebaut wurde. Das Rechenzentrum soll neue Wege für Colocation-RZ und für grüne IT nach deutschen Sicherheitsstandards zeigen.



Ferner referierten beispielsweise Tayfun Eren, Draka Comteq Germany GmbH & CO. KG und Manfred Patzke, MaPaCom über Next Generation Multimode Fiber mit Bandbreitenwachstum bis 800 GBit/s. Im Bereich der anwendungsneutralen Kupferverkabelung zeigten Yvan Engels von Leoni und die GHMT AG, wie Migrationsstrategien für Office-Verkabelungen mit 25 und 40 GBit/s nach der neusten Normausgabe der DIN EN 50173 aufgebaut werden. Weitere Referenten zeigten auf, wie sich das Bürogebäude durch WLAN und Remote Powering zum Smart Office wandeln wird und die Arbeitsplätze der Zukunft aussehen werden. Abgerundet wurde die Vortragsreihe durch Workshops, Virtual Reality–Rundgängen und Besichtigungen rund um den Veranstaltungsort, dem Dornier- und Zeppelin Museum in Friedrichshafen, dessen Pioniergeist bewusst auf die Zukunft der IT-Infrastrukturen übertragen wurde.



„Zahlreiche, zukunftsträchtige Projekte wie das Windkraft-RZ beweisen, dass sich die IT-Branche in einem umfassenden Umbruch befindet. Sowohl die Tatsache, dass das netforum dieses Jahr zum 20. Mal stattfand, als auch, dass die Teilnehmerzahl kontinuierlich wächst, zeigt dabei sehr deutlich, wie wichtig der Austausch von Expertenerfahrungen in unserer Branche geworden ist. Wir sind sehr glücklich, mit innovativen Ideen Teil dieser Entwicklung zu sein“, sagt Jan Moll.



Über die dtm group:

Wir sind die Manufaktur der Moderne auf dem Gebiet der Informationstechnologie. Unsere Stärke ist die Verknüpfung handwerklicher Perfektion, mit neuester Technologie. Durch Forschung & Entwicklung am Standort Meckenbeuren kreieren wir Technologietrends im Bereich des Rechenzentrums & der IT-Verkabelung. Aufgrund der unterschiedlichen Kernkompetenzen in der Unternehmensgruppe ist es uns möglich, eine komplette IT für Unternehmen umzusetzen und Kunden von der Planung bis hin zum After-Sales-Service aus einer Hand zu betreuen. Um dies zu realisieren, beschäftigen wir Mitarbeiter mit einem hohen Spezialisierungsgrad, z.B. Ingenieure, Architekten, Softwareentwickler, Projektleiter, Techniker, Bauleiter, Monteure und Auszubildende in technischen, betriebswirtschaftlichen und gestalterischen Berufszweigen.

Datum: 10.10.2017