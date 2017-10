Finanzwesen

Love, Peace, Performance:ÖKOWORLD setzt auf Bewusstsein der reifen Generation / Hitverdächtig anders, Mindestanlage 10.000 Euro - der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS, der erste Elternfonds der Welt

Erwachsene 50+ und Senioren 70+ sollen mit gutem Gewissen

Fondsanteile für Kinder und Enkelkinder, Jugendliche und junge

Erwachsene kaufen. Diese Generationen Eltern und Großeltern sind

voller Bewusstsein. Mit Rock 'n' Roll im Kopf und hohem Anspruch im

Herzen. Der ÖKOWORLD Rock 'n' Roll Fonds investiert in Wertpapiere

mit dynamischer und dennoch ausgewogener Anlagepolitik. Die

ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen

geeignet sein, sich positiv auf Umwelt und Gesellschaft auszuwirken.



Der Fondsmanager Nedim Kaplan führt weiter aus: "Zu den

Investments gehören - neben den Aktien - insbesondere zukunftsfähige

Beteiligungen, die Ihr Geld z. B. in Studentenwohnheime, Kindergärten

oder Universtäten anlegen. Mütter, Väter, Tanten, Onkels, Omas und

Opas - alle haben die Gelegenheit, ihr Geld langfristig für ein

lebenswertes, erfolgreiches Leben ihrer Kinder, Enkelkinder oder

Nichten und Neffen in familienfreundlichen Unternehmen arbeiten zu

lassen. Für einen global-alternativen Kapitalismus."



Alfred Platow, der Vorstandsvorsitzende der ÖKOWORLD AG, ergänzt:

"Das Lebensgefühl Rock 'n' Roll steht für gute Stimmung bei einer

positiven Lebenseinstellung. Rock 'n' Roll ist nicht nur eine

beliebte Musikrichtung, sondern ein bewusstes und bejahendes

Statement. Das Investment in den ROCK 'N' ROLL FONDS bietet die zu

diesem Weltbild passende Kapitalanlage. Die Mindestanlage für den

Fonds beträgt 10.000 Euro. Der "Beat", der Schlag in der Bewegung des

Rock'n'Roll, war immer eine friedliche Revolution ohne Gewalt. Peace

and Love - Frieden und Liebe. Das sind der Rhythmus und die

Botschaft, die auch in den Adern der ÖKOWORLD-Philosophie menschlich

den Takt angeben."



Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist

ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer



Kapitalanlagen. Über 40 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung

und Auflegung eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über die

ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden und

Kundinnen bundesweit betreut.







