Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Vermischtes

Klopftest hilft beim Kürbis-Kauf (FOTO)

ID: 1538565

(ots) -

Beim Einkauf von Kürbissen im Lebensmittelgeschäft oder auf dem

Markt sollten Verbraucher auf eine unversehrte, matte Schale und

einen verholzten Stiel achten. Anschließend empfiehlt sich ein

Klopftest, wie das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" schreibt:

Klingt der Kürbis hohl, ist er reif.



Kühl und trocken gelagert halten sich ganze Exemplare ein bis zwei

Monate. Angeschnittene Kürbisse lassen sich im Kühlschrank in

Frischhaltefolie drei bis fünf Tage aufheben.



Im aktuellen "Diabetes Ratgeber" finden Leser neben einer "kleinen

Kürbis-Kunde" auch leichte und ausgewogene Rezepte samt

BE-/KE-Angaben für die Berechnung der Insulindosis: von Kürbis-Rösti

mit Lachs über Pasta mit Kürbis und Lammfilet bis hin zu

Grießschnitten mit Kürbiskompott.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 10/2017 liegt in den

meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung

an Kunden abgegeben.







Pressekontakt:

Katharina Neff-Neudert

Tel. 089 / 744 33 360

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: presse(at)wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de



Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber 00000000946728-plainpicturegmbh.jpg

Bereitgestellt von: otsDatum: 10.10.2017 - 09:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538565Anzahl Zeichen: 1455Kontakt-Informationen:Stadt: Baierbrunn Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.