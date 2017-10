Gesundheitswesen - Medizin

Bewusstes Atmen fördert innere Ruhe und Entspannung

(ots) - Mentales Training hilft dabei, innerlich

ruhiger und gelassener zu werden - und kann auch die Gesundheit

verbessern. Der einfachste Weg zur Meditation führt über gleichmäßige

Atmung. Auch für Einsteiger ist es relativ leicht, sich darauf zu

konzentrieren, wie Matthias Bolz vom Max-Planck-Institut für

Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig im Gesundheitsmagazin

"Apotheken Umschau" erläutert. "Den Atem kann man immer spüren."

Dabei geht es laut Bolz gar nicht darum, eine bestimmte Atemtechnik

zu erlernen. Schon das langsame und regelmäßige Ein- und Ausatmen

führt zu mehr innerer Ruhe und Entspannung. Der Blutdruck und die

Pulsrate sinken. Tauchen Gedanken und Gefühle auf, die die

Konzentration stören und den Atemrhythmus verändern, sollte man

einfach wieder zum normalen Atmen zurückkehren", so der Experte.



Die Forschung bestätigt, dass Achtsamkeitsmeditation die

körperliche und geistige Gesundheit eines Menschen positiv

beeinflusst. Über Einflüsse auf den Geist kann die Meditation das

Immunsystem stärken, den Schlaf verbessern, chronische Schmerzen

lindern, Entzündungen hemmen und den Blutdruck senken. Auch bei der

Vorbeugung eines Burn-outs, dem zumeist Depressionen zugrunde liegen,

hat sie sich bewährt.



Die aktuelle "Apotheken Umschau" erklärt ausführlich, wie sich

Meditation auf das Gehirn und den Körper auswirkt.



