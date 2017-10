Guidewire bietet Schaden- und Unfallversicherern die Vorzüge der Salesforce-CRM-Lösung

(firmenpresse) - Foster City, Kalifornien, 10. Oktober 2017 - Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), ein Anbieter von Softwareprodukten für Schaden- und Unfallversicherer, gab heute seine Zusammenarbeit mit Salesforce bekannt. Ziel ist es, eine an die spezifischen Bedürfnisse von Schaden- und Unfallversicherern angepasste Lösung für die Bereitstellung von CRM auf den Markt zu bringen. Sie ermöglicht es Versicherern, besser mit ihren Kunden, Partnern und Mitarbeitern zu interagieren. Des Weiteren schließt sich Guidewire dem Salesforce AppExchange, dem Weltmarktführer unter den Marketplaces für Apps für Unternehmen, an.







Kunden von Guidewire und Salesforce werden von dieser Zusammenarbeit durch eine Reihe cloudbasierter Produkte profitieren. Sie umfassen eine konsistente und integrierte 360 Grad-Sicht auf ihre Kunden über beide Plattformen hinweg. Diese Produkte befinden sich derzeit in der Entwicklung.







Versicherer leisten im gegenwärtigen Zeitalter der Interaktion alles dafür, die Erfahrung ihrer Vermittler, Kundendienstmitarbeiter und - am wichtigsten - ihrer Kunden, zu verbessern. Eine 360-Grad-Sicht auf seine Kunden zu haben, ist eine entscheidende Komponente und bildet die Grundlage für eine zukünftige Bündelung der Funktionalitäten, wie beispielsweise zur Optimierung von Leads, zur Erhöhung der Kundenbindung und für kundenzentrierte Prozesse. Durch die Kombination der Stärken der führenden CRM-Plattform und der Versicherungsplattform von Guidewire, die sich durch höchste Qualität in Anwendererlebnis, Prozessen und Datenmanagement auszeichnet, wird Schaden- und Unfallversicherern eine neue Guidewire-CRM-Lösung zur Verfügung gestellt - optimiert für die besonderen Anforderungen dieser Branche. Sie unterstützt Versicherer dabei, die gestiegenen Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen.







"Wir freuen uns darauf, mit Guidewire zusammenzuarbeiten und wissen ihre globale Expertise in der Schaden- und Unfallversicherungsbranche sehr zu schätzen. Durch die Leistungsfähigkeit der Salesforce-Plattform wird Guidewire die branchenspezifischen CRM-Funktionen, die für die Wettbewerbsfähigkeit von Versicherern Voraussetzung sind, durch eine 360-Grad-Sicht auf ihre Kunden weiter vertiefen", so Rohit Mahna, SVP & General Manager Financial Services bei Salesforce.









"Versicherern ist es mehr denn je bewusst, welchen Stellenwert Kundenzentrierung und die Möglichkeit, ein digitales Serviceangebot in Anspruch zu nehmen, hat", so Marcus Ryu, CEO bei Guidewire Software. "Wir freuen uns darauf, zur Verwirklichung dieser Initiativen mit Salesforce, einer führenden Autorität im Bereich cloudbasierter CRM, zusammenzuarbeiten. Die Integration unserer beider Plattformen in einem gemeinsamen Produkt zu realisieren, wird Versicherern dabei helfen, ihren Vertrieb und den Service ihrer Angebote umzugestalten. Das nutzt sowohl ihrem eigenen Unternehmen als auch ihren Versicherungsnehmern."







Salesforce, AppExchange und andere sind eingetragene Marken von Salesforce.com, Inc.

Guidewire bietet Software, die Schaden- und Unfallversicherer dabei unterstützt, in einer Zeit des Wandels erfolgreich zu sein. Kernprozesse, Datenmanagement und -analytik sowie digitale Lösungen - wir kombinieren drei Elemente in einer Technologieplattform, die es Versicherern ermöglicht, sich auf die rasanten Veränderungen einzustellen und mit ihren Kunden und Mitarbeitern besser zu interagieren. Mehr als 300 Schaden- und Unfallversicherer weltweit haben sich für Guidewire entschieden. Mehr Informationen finden Sie unter www.guidewire.com oder www.guidewire.de. Folgen Sie uns auch auf Twitter (at)Guidewire_PandC oder besuchen Sie uns auf XING Guidewire Software GmbH.

