Kardex Remstar mit neuem Schwerlast-Tablar für Shuttle XP

(PresseBox) - In Zeiten wachsenden Kostendrucks nehmen für Unternehmen die Anforderungen an das Management ihrer Lagerkapazitäten beständig zu. Dem Kundenwunsch nach einem flexiblen Handling der Lagerbestände folgt Kardex Remstar mit der Präsentation des neuen Medium Universal-Tablars für die Geräte seiner Shuttle XP-Baureihe.



Die extrabreiten Modelle erlauben es Kunden künftig noch besser, schwere Lasten zu lagern. Darüber hinaus wurde durch die Integration zusätzlich verstärkter Eckverbindungen und Mittelstege sowie höherer Vorderkanten die Stabilität des Tablars maßgeblich erhöht. Bei der Neuentwicklung bleiben wichtige Tablar-Schnittstellen wie Extraktor oder Bedienöffnung unverändert. Die so gewonnene Flexibilität erleichtert Kunden die Umsetzung und macht die gesamte Lösung zu älteren Geräten abwärtskompatibel. Dadurch erreichen Nutzer eine maßgeschneiderte Anpassung an ihre individuellen Anforderungen.



Da die intelligente Konstruktion der neuen Tablare keine Tiefenreduzierung nach sich zieht, wird durch ihre Integration kein wertvoller Lagerplatz verschenkt. Die auf diese Weise gesteigerte Lagerdichte ermöglicht Nutzern eine optimale Flächennutzung. Eine höhere Zuladung sowie die daraus entstehende Kostenreduktion sind die produktivitätssteigernden Folgen dieser Lösung.



Das neue Tablar ist für Kardex Remstar nur ein weiterer Schritt in dem Prozess einer stetigen Weiterentwicklung seiner Lagersysteme. Deshalb sind von dem Intralogistikexperten auch in Zukunft innovative Produkte und Lösungen zum effizienten Handling der Lagerbestände zu erwarten.



Kardex Remstar entwickelt, produziert und unterhält dynamische Lager- und Bereitstellungssysteme. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Lagersystemen, Kommissioniersoftware und Life Cycle Services. Kunden aus allen Industriezweigen verwenden Lösungen von Kardex Remstar, um ihre intralogistischen Prozesse transparenter und einfacher zu gestalten sowie nachweisbar Platz und Prozesskosten zu sparen. Die Kunden von Kardex Remstar kommen aus allen Branchen, wie zum Beispiel Automotive, Elektronik, Chemie/Pharma, Handel, Maschinenbau oder Gesundheitswesen.





Kardex Remstar verfügt über zwei Produktionsstandorte in Deutschland (Bellheim und Neuburg). Der Intralogistikanbieter hat bis heute rund 140.000 dynamische Lagersysteme auf der ganzen Welt erfolgreich implementiert. Mit einem ausgedehnten Verkäufer- und Händlernetz ist Kardex Remstar in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter weltweit.



