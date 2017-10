DIN-Rail-Gehäuse von Italtronic, speziell für Smart Home und Gebäudeautomation

(PresseBox) - Dem Smart Home gehört die Zukunft. Die Digitalisierung hält auch in privaten Haushalten Einzug und die Nutzer von Smart Home-Systemen wissen die Vorteile eines intelligenten Zuhauses zu schätzen. Zur Steuerung der Gebäudetechnik kommt in vielen Fällen das KNX-Bussystem zum Einsatz. KNX ist ein weltweit anerkannter Standard und das am weitesten verbreitete System zur Vernetzung von Elektroinstallationen in Gebäuden.



Ideale Begleiter für KNX-Systeme sind die speziell dafür entwickelten Embedded DIN-Rail-Gehäuse von Italtronic, dem Marktführer in diesem Segment. Besonders für Einplatinen-Computer, wie dem Raspberry Pi, Arduino oder dem Beaglebone, welche als leistungsstarke Steuerungsbasis für das vernetzte Zuhause verwendet werden, bietet Italtronic unzählige Gehäuse aus einem Guss. Die Öffnungen für Netzwerk, HDMI oder Stromversorgung sind bereits ab Werk passend angelegt. Der Kunde hat zudem vielfältige Möglichkeiten zur Anpassung an seine individuellen Bedürfnisse. Das Gehäuse wird sofort einsatzbereit geliefert. Als neues Feature besitzt es einen eigenen KNX-Stecker, welcher am Werkzeug verbaut wurde. Der Deutschlandvertrieb der Italtronic DIN-Rail-Gehäuse läuft über den Generaldistributor ELMERO mit Sitz in Dinkelsbühl. Neben Beratung und Service bietet dieser auch umfangreiche Dienstleistungen wie Fräsen, Lasergravieren oder Bedrucken.



Die ELMERO GmbH & Co. KG ist Experte für B2B-Gehäusetechnik, speziell im Bereich Kunststoffgehäuse. Als Distributor für Italtronic ist das Unternehmen seit über 20 Jahren am Markt erfolgreich und betreut kleine, mittelständische und Großkunden aus der Industrie, Automation, Messtechnik und vielen weiteren Bereichen.





