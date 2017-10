Kunst und Kultur

Österreichischer Krimipreis 2017 - BILD

(ots) - Der erstmals verliehene Österreichische

Krimipreis 2017 geht an den österreichischen Schriftsteller Thomas

Raab. Der Preis wird im Rahmen des Krimifest Tirol von der

Bürgermeisterin der Stadt Innsbruck Christine Oppitz-Plörer am 21.

Oktober 2017 feierlich überreicht. Gestiftet wird der Österreichische

Krimipreis von der PEMA-Gruppe, er ist mit 4.000 Euro dotiert.



Der Österreichische Krimipreis wurde von Haymon-Verleger Markus

Hatzer und Autor Bernhard Aichner initiiert und wird ab 2017 jährlich

verliehen. Fünfzig renommierte KritikerInnen, BuchhändlerInnen und

BloggerInnen nominierten deutschsprachige AutorInnen, deren

Kriminalromane inhaltlich und literarisch besonders überzeugen. Unter

den Nominierten wurde der Preisträger gekürt.



Markus Hatzer und Bernhard Aichner: "Der Kriminalroman wird als

Genre immer beliebter. Er hält unserer Gesellschaft einen Spiegel vor

und erinnert an die freie Wahl des Menschen zwischen Gut und Böse,

eröffnet Einblicke in die dunkelsten Abgründe der menschlichen Seele.

Mit diesem Preis werden herausragende deutschsprachige

Krimiautorinnen und -autoren gewürdigt. Es war an der Zeit, den

Österreichischen Krimipreis zu etablieren."



Statement des Preisträgers Thomas Raab: "Erstmals wird der

Österreichische Krimipreis verliehen, allein das ist schon

fantastisch und eine große Freude. Eine Bereicherung für das Genre,

die Branche und das Lesepublikum. Mir wären auf Anhieb jede Menge

herausragender Autorinnen und Autoren eingefallen, die diese

Auszeichnung verdient hätten - und dann fällt die Wahl auf mich! Ich

bin sprachlos und wirklich sehr berührt."



Autorenbiografie: Der österreichische Schriftsteller, Musiker und

Drehbuchautor Thomas Raab wurde 1970 in Wien geboren. Raab arbeitete

früh mit selbst komponierten und getexteten Liedern als

deutschsprachiger Songwriter. Als Schriftsteller veröffentlichte er



in den Jahren 2007 bis 2016 sieben Krimis mit dem Protagonisten

Willibald Adrian Metzger. Im Jahr 2015 wurden die

Metzger-Kriminalromane Der Metzger muss nachsitzen (Band 1) und Der

Metzger geht fremd (Band 3) im Rahmen einer zweiteiligen Fernsehserie

mit Robert Palfrader in der Hauptrolle im ORF und ARD ausgestrahlt.

Im Jahr 2015 gelang Raab mit seinem Roman STILL - Chronik eines

Mörders, abseits der Metzger-Reihe ein vielbeachteter Roman, der

bereits in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Raab lebt und arbeitet

in Wien. [www.thomasraab.com] (http://www.thomasraab.com/)



