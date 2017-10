Vermischtes

Oliver Pocher: "Ich haue wenig Privates raus. Wenn ich wollte, hätte ich viel mehr zu erzählen"

Seit Jahren ist Oliver Pocher ein Quotengarant - und in der

Boulevardpresse sorgt er immer wieder für Schlagzeilen. Über sich

selbst sagt er im Interview mit Bärbel Schäfer für das Frauenmagazin

EMOTION (Ausgabe 11/17 ab morgen im Handel, www.emotion.de): "Ehrlich

gesagt, haue ich wenig Privates raus. Wenn ich wollte, hätte ich viel

mehr zu erzählen", so der Moderator. Auch Lästereien über Ex-Frauen

hält er für zulässig - "wenn's Gründe dafür gibt". Aber eigentlich

macht Pocher die Dinge lieber mit sich selbst aus. "Tatsächlich

schweige ich oft und lange. Ich ertrage auch viel. Und wenn ich mich

schließlich wehre, buhen mich alle aus." Vielleicht ein weiterer

Beleg für ihn, dass "die Marke 'Pocher' Segen und Fluch zugleich"

ist.



"Dass mein unwichtiges Privatleben für Titelseiten reicht,

erstaunt mich immer wieder", so der dreifache Vater. "Ich zerre meine

Kinder nicht in die Öffentlichkeit", sagt der 39-Jährige. Seinen

Kindern versucht Oliver Pocher "das Beste mit auf den Weg zu geben".

Ein No-Go für ihn: "Ich würde mir nie den Namen meines Kindes auf den

Arm tätowieren lassen. Da sind mir andere Dinge wichtiger, um ihnen

meine Liebe und Zuneigung zu zeigen."



Pocher ist einer der erfolgreichsten deutschen Moderatoren. Er

glaubt allerdings, dass er "in vielerlei Hinsicht noch gar nicht

alles beruflich geschafft" hat. Fernsehen verliert seiner Meinung

nach "massiv" an Bedeutung. "Ich nutze es selber nicht mehr so

intensiv wie früher." Und obwohl er sich auch als Produzent von

Webvideos einen Namen gemacht hat und sein Bühnenprogramm mit "aus

dem Leben einer Social-Media-Bitch" untertitelt hat, sind die

sogenannten neuen Medien für ihn auch nicht mehr so reizvoll: "Ich

spüre bei mir inzwischen eine Social-Media-Müdigkeit."



Weitere Pressemitteilungen von EMOTION Verlag GmbH

