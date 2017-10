BDI-Präsident Kempf: Aufruf an Politik und Wirtschaft, das Thema Cyber-Sicherheit ernster zu nehmen

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI),

Dieter Kempf, appelliert an Politik und Wirtschaft, das Thema

Cyber-Sicherheit ernster zu nehmen. "Cyber-Sicherheit ist

entscheidend für den Erfolg der digitalen Gesellschaft und von

Industrie 4.0", sagte Kempf anlässlich des fünfjährigen Jubiläums der

Allianz für Cyber-Sicherheit am Dienstag in Berlin. Das Ziel der

Allianz für Cyber-Sicherheit müsse sein, das Cyber-Sicherheitsniveau

der Mitglieder weiter zu verbessern.



"Wir müssen den Standort Deutschland gemeinsam widerstandsfähiger

gegen Attacken machen", unterstrich Kempf. Die vielen Initiativen auf

Bundes- und Landesebene müssten stärker verzahnt und dadurch noch

schlagkräftiger gemacht werden.



"Gerade kleine und mittlere Unternehmen müssen noch viel stärker

für das Thema IT-Sicherheit sensibilisiert werden", forderte Kempf.

Ihnen fehlten oft die personellen und finanziellen Ressourcen sowie

das Problembewusstsein, um sich ausreichend gegen Cyber-Angriffe zu

schützen. Telemedizin, autonomes Fahren und Industrie 4.0 würden nur

dann zum Erfolg, wenn die Anwender in die Cyber-Sicherheit vertrauen

könnten.



Aktuelle Umfragen geben Anlass zur Sorge: Mehr als die Hälfte der

Unternehmen in Deutschland (53 Prozent) wurden in den vergangenen

zwei Jahren Opfer von Spionage, Sabotage oder Datendiebstahl. Derweil

stieg die Zahl von Trojanern, Viren und anderen Schadprogrammen

stark: Täglich werden laut Bundesamt für Sicherheit in der

Informationstechnik rund 380.000 neue Varianten von Schadsoftware

entdeckt.



Die Schäden durch Cyber-Kriminalität in der deutschen Industrie

steigen kontinuierlich. Sie erreichten in diesem Jahr rund 55



Milliarden Euro, ergab eine Analyse des Digitalverbands Bitkom.



Die Allianz für Cyber-Sicherheit fördert seit fünf Jahren die

Zusammenarbeit zwischen Industrie und Behörden, indem sie den

Informations- und Erfahrungsaustausch ermöglicht. Der BDI unterstützt

die Allianz, zu der inzwischen über 2300 Unternehmen, Verbände und

öffentliche Einrichtungen gehören.



Link zur Allianz für Cyber-Sicherheit: https://www.allianz-fuer-cy

bersicherheit.de/ACS/DE/Home/startseite.html Link zum Europäischen

Cybersicherheitsmonat: https://ec.europa.eu/germany/news/20171002-deu

tschland-europaeischer-monat-cyber-sicherheit_de







