Heutiger Lebensstil kann Lebensqualität mindern – Vitalstoff-Versorgung könnte eine Ursache sein

(firmenpresse) - Es ist kaum vorstellbar. Aber in unserem Wohlstandsland Deutschland, in dem keiner im klassischen Sinne hungern muss, gibt es tatsächlich eine Minderversorgung an wichtigen Vitalstoffen, zu denen Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe gehören. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und hängen häufig mit unserem heutigen Lebensstil und natürlich auch der alternden Bevölkerung zusammen. Allerdings können die Folgen einer Minderversorgung mit Vitalstoffen gravierend für Gesundheit und Lebensqualität sein. Um dieser potentiellen Minderversorgung zu begegnen, ist es offensichtlich nicht ausreichend an die Bevölkerung zu appellieren, mehr Obst und Gemüse zu essen. Wären die Apelle erfolgreich, hätten wir das Problem mit der Minderversorgung gerade bei älteren Menschen nicht. Was ist also zu tun?

Natürlich ist es für die Gesundheit das Beste, seinen Bedarf an Vitalstoffen zu wesentlichen Teilen aus den natürlichen Nahrungsmitteln, also insbesondere frischem Obst und Gemüse zu beziehen. Reicht das nicht aus oder ist es dem einen oder anderen schlicht zu mühselig immer frisches Obst und Gemüse zu zubereiten, können bedarfsorientiert für spezifische Ansprüche Ergänzungen mit Vitalstoffen vorgenommen werden. Entsprechende Produkte, die sich an spezifischen Beschwerdebildern orientieren, werden durch Navitum Pharma zur Verfügung gestellt. Ausführliche Information und wissenschaftliche Hintergründe zu den Produkten gibt es auf der neu gestalteten Webseite des Unternehmens unter http://www.navitum.de.

Aus folgenden aktuellen Produkten kann der gesundheitsbewusste Anwender wählen:

OmVitum – Rein pflanzliche Omega-3-Fettsäuren aus Bio-Leinöl in Vegicaps

VasoVitum – Pflanzenkraft aus mikronisierten Zitrusflavomoiden für gesunde Venen

MemoVitum - Anti-Aging mir 18 studiendokumentierten Vitalstoffen für geistige Fitness

ArtVitum - Natürliche Gelenkbausteine in studiendokumentierter Dosis bei Gelenkverschleiß

afterbiotic – Spezielles Probiotikum in rein pflanzlichen Kapseln unterstützt die Darmflora



ProVitum – Studiendokumentierte Vitalstoffe in pflanzlichen Kapseln für den Mann

Navitum Pharma entwickelt und vertreibt Produkte aus Naturstoffen, Vitalstoffen und Mikro-Nährstoffen zur ernährungsphysiologischen Gesundheitspflege des modernen gesundheitsbewussten Menschen. Die Produkte sind alle auf Basis von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Studien zusammengesetzt, dokumentiert und zertifiziert. Diese einzigartigen rational wissenschaftlich begründeten Produkte sind erklärungsbedürftig und erfordern eine kompetente Beratung, die durch Arzt, Gesundheitszentrum oder Apotheke gewährleistet wird.

Die Produkte der Navitum® Pharma sind als ergänzende Maßnahme bei Erkrankungen gedacht, die sich ernährungsmedizinisch (diätetisch) beeinflussen lassen. Dazu zählen Herz- Kreislauferkrankungen wie Arteriosklerose, einzelne Krebserkrankungen, Stoffwechselstörungen wie Diabetes, Knochen- und Gelenkerkrankungen wie Osteoporose und Arthrose, immunologische Erkrankungen wie Infektionen sowie Erkrankungen des Alters wie Demenz. Zusammensetzung und Dosierung der Produkte folgt streng wissenschaftlichen Kriterien und entspricht der Studienlage im entsprechenden Anwendungsgebiet.

