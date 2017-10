Industrie / Maschinenbau

Rockwell Automation steht zu Houston als Veranstaltungsort seiner Automation Fair 2017

ID: 1538586

(Bildquelle: @ Rockwell Automation) (Bildquelle: @ Rockwell Automation)

(firmenpresse) - Düsseldorf, 10. Oktober 2017 - Wochen nach der Verwüstung durch die Hurrikane Harvey und Irma, schreitet Rockwell Automation mit der Organisation seiner diesjährigen Automation Fair in Houston weiter voran. "Wir empfinden große Anteilnahme für die Stadt Houston und all jene, die von den jüngsten Hurrikanen betroffen sind", erklärt Blake Moret, President und CEO bei Rockwell Automation. "Wir stehen zu unserer Verpflichtung gegenüber der Stadt Houston und wollen mit unserer Veranstaltung der Gemeinde und der Region helfen, sich zu erholen."







Tief beindruckt von den bisherigen Aufräumarbeiten und in enger Zusammenarbeit mit Visit Houston, dem Greater Houston Convention and Visitors Bureau sowie dem George R. Brown Convention Center, hat Rockwell Automation Pläne erarbeitet, um den Erfolg der diesjährigen Veranstaltung, die jedes Jahr tausende Besucher anzieht, sicherzustellen.







Die Anmeldung für die Automation Fair 2017, die von Rockwell Automation und Mitgliedern seines globalen PartnerNetwork-Programms veranstaltet wird, ist ab sofort möglich. Hersteller und Maschinenbauer aus der ganzen Welt können sich auf der Veranstaltung über die neuesten Produkte, Services und Lösungen zur Umsetzung eines "Connected Enterprise" informieren.







"Den Schwerpunkt unserer diesjährigen Veranstaltung legen wir darauf, Unternehmen darüber zu informieren und dahingehend zu beraten, wie sie durch Integration von Kontrolle und Information über den Betrieb hinweg messbare Geschäftsergebnisse erzielen können. Damit lässt sich die Zusammenarbeit intensivieren, die Problemlösung beschleunigen sowie die Produktivität erhöhen", führt Moret weiter aus. "Wir möchten Industrieunternehmen und ihren Mitarbeitern dabei helfen, produktiver zu werden."









Automation Fair 2017



Am 15. und 16. November stellen Rockwell Automation und Partnerunternehmen über 140 Innovationen und Neuheiten für die Automatisierungsbranche vor. Besucher können sich anhand zahlreicher Produktdemos informieren und sich mit Industrieexperten austauschen. Darüber hinaus stehen 19 Hands-on-Labs und über 90 technische Vorträge auf dem Programm, um die neuen Technologien praxisnah zu erleben. Zudem stellen Kunden und Branchenführer in neun Branchenforen ihre Erfolgsprojekte aus folgenden Bereichen vor: Chemie; Engineering; Beschaffung und Bau; Nahrungsmittel und Getränke; Maschinen- und Anlagenbauer; Öl und Gas; Strom- und Energiemanagement; Papier- und Zellstoffindustrie; Wasser und Abwasser sowie Diversität und Inklusion in der Fertigung.







Process Solutions User Group (PSUG)



Zusätzlich bringt die PSUG am 13. und 14. November. hunderte Unternehmen, IT- und Engineering-Experten aus verschiedensten Industrien zusammen, um Best Practices auszutauschen. Gleichzeitig werden neue Prozessautomatisierungstechnologien zur Verbesserung der Betriebsleistung vorgestellt. Rund 25 technische Schulungen, 10 Hands-on-Labs und über 25 Präsentationen von Kunden von Rockwell Automation stehen ebenso wie eine Reihe an offenen Podiumsdiskussionen mit auf der Agenda.







Automation Perspectives Global Media Event



Am 14. November informiert das globale Medienforum Medienvertreter und Industrieanalysten über globale Fertigung und Produktionsherausforderungen sowie die neuesten Automatisierungstrends und Technologien, mit denen sich die Leistung erhöhen sowie die industrielle Produktivität verbessern lässt. Leitende Führungskräfte und Industrieexperten geben Einblick in ihre Digitalisierungsstrategien, Partnerschaften und Programme zur Weiterbildung hoch qualifizierter Fachkräfte, um den Anforderungen der modernen Fertigung zu entsprechen.







Die Anmeldung zur Automation Fair 2017, PSUG und zum Automation Perspectives Global Media Event ist ab sofort online möglich.







Automation Fair, LISTEN. THINK. SOLVE und PartnerNetwork sind Marken von Rockwell Automation Inc.

Rockwell Automation, Inc, weltgrößter spezialisierter Anbieter von industriellen Automatisierungs- und Informationslösungen, unterstützt seine Kunden dabei, produktiver und nachhaltiger zur produzieren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, U.S.A., beschäftigt etwa 22.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern.



Folgen Sie Rockwell Automation auf Twitter (at)ROKAutomationDE, Xing und LinkedIn

HBI GmbH

Alexandra Janetzko

Stefan-George-Ring 2

81929 München

alexandra_janetzko(at)hbi.de

+ 49 (0) 89 99 38 87 32

http://www.hbi.de



Weitere Pressemitteilungen von Rockwell Automation

Bereitgestellt von: AdenionDatum: 10.10.2017 - 10:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538586Anzahl Zeichen: 4635Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Tanja GehlingStadt: Düsseldorf Telefon: 0211 41533 0Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.