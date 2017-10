Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Wirtschaft (allg.)

Fällt Gold bis auf 1.100 USD?

ID: 1538628

(firmenpresse) - Obwohl der Goldpreis zunächst einmal Unterstützung gefunden zu haben scheint, erwarten die Experten von Goldman Sachs, dass Gold insbesondere auch auf Grund charttechnischer Schwäche vom aktuellen Niveau deutlich abgeben wird.



In einem gestern veröffentlichten Bericht erklären die Chartspezialisten der Bank, dass sie mit einem Rückgang bis auf 1.100 USD rechnen, da es dem Goldpreis nicht gelungen sei, den wichtigen Widerstand bei 1.380 USD pro Unze zu testen. Dies sei ein bedeutsames Niveau zwischen dem Hoch von 2011 und den Tiefs von 2016.



Lesen Sie jetzt den vollständigen Bericht:



Fällt Gold bis auf 1.100 USD pro Unze?



Abonnieren Sie auch unserern kostenlosen Newsletter!





Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.





Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Kellinghusenstr 15, 20249 Hamburg





Weitere Pressemitteilungen von GOLDINVEST Consulting GmbH

Bereitgestellt von: ConnektarDatum: 10.10.2017 - 10:40 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538628Anzahl Zeichen: 2728Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Björn JunkerStadt: Hamburg Telefon: +491719965380Meldungsart:Anmerkungen:Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.