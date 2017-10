Energie & Umwelt

swb holt Auftrag für Gasumstellung im EWE-Gebiet

(PresseBox) - Unter der Federführung der swb Gasumstellung GmbH hat swb Services mit dem Kooperationspartner Osterhues Haustechnik GmbH aus Oldenburg zwei bedeutende Aufträge zur Gasumstellung im Versorgungsgebiet der EWE Netz GmbH akquiriert. Das Gesamtvolumen beträgt 21,4 Millionen Euro für einen Zeitraum von Anfang 2018 bis Ende 2027.



Die beiden Teilaufträge gehören zu den großen von EWE Netz vergebenen Aufträgen innerhalb des Gesamtprojekts der Oldenburger. Nach aktuellen Schätzungen wird swb über 100.000 Geräte im EWE Netz-Versorgungsgebiet für das neue H-Gas fit machen.



"Wir haben alle Kräfte im Haus gebündelt, um diesen Zuschlag zu bekommen. Durch unsere bereits gesammelten Erfahrungen bei der Gasumstellung in Bremen haben wir natürlich ein Know-how erworben, das uns hier sehr geholfen hat", kommentiert Kai Sommer, Geschäftsleiter bei swb Services, den Erfolg.



Auch für den Kooperationspartner aus Oldenburg ist der Auftrag ein großer Erfolg: ?Die Gasumstellung ist für uns ein attraktives Geschäftsfeld und wir sind sehr froh, mit der swb eine erfolgreiche und partnerschaftliche Kooperation umzusetzen?, kommentiert Patrick Osterhues, Prokurist der Osterhues Haustechnik GmbH.



Deutschlandweit bemüht sich die swb Gasumstellung GmbH darum, weitere Aufträge im Rahmen der Gasumstellung zu akquirieren. Bei diesen Aufträgen arbeitet das swb-Unternehmen grundsätzlich mit Partnerunternehmen zusammen. Simone Lordieck, Geschäftsführerin der swb Gasumstellung GmbH, betont dabei: ?Die Gasumstellung in Deutschland ist für uns ein strategisch wichtiger Markt, indem wir in den nächsten Jahren weiter wachsen wollen.?







Die swb Services AG & Co. KG ist die Vertriebsgesellschaft für technische Dienstleistungen in der swb-Gruppe. Sie liefert Unternehmen, kommunalen Einrichtungen und Privatkunden intelligente, zukunftssichere und effiziente Lösungen für die Versorgung mit Strom, Wärme, Dampf und Kälte. Die Dienstleistungen erstrecken sich von der Effizienzberatung über die Erstellung von Energiekonzepten, der Finanzierung, Planung und dem Bau der Anlagen, der laufenden Betriebsführung von Energieversorgungsanlagen und -netzen bis hin zur kompletten Energiepartnerschaft im Rahmen von langjährigen Contracting Lösungen. Privatkunden bietet das Unternehmen unter dem Markennamen inhome Heizgeräte und solartechnische Anlagen inklusive sämtlicher Serviceleistungen.







