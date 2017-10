Urlaub & Reisen

7 Hauben beim Gourmet- und Weinfestival im Hotel Larimar

ID: 1538669

Sushiteller beim Gourmet- und Weinfestival im Hotel Larimar (c) Bernhard Bergmann (Hotel Larimar) Sushiteller beim Gourmet- und Weinfestival im Hotel Larimar (c) Bernhard Bergmann (Hotel Larimar)

(firmenpresse) - Highlight für Gourmets und Weinliebhaber: Der jüngste Drei-Haubenkoch der Welt, Harald Irka, kocht im vielfach prämierten Wellnesshotel Larimar****Superior in Stegersbach beim Gourmet- und Weinfestival (26.–28.11.17).



Das Gourmet- und Weinfestival im Hotel & Spa Larimar ist ein Feinschmecker-Gipfel für alle, die sich außergewöhnliche sechs-gängige Haubenmenüs und edle Tropfen prämierter Weingüter im exklusiven Wohlfühlambiente des Larimar schmecken lassen möchten. Eröffnet wird es traditionell durch die Europäische Weinritterschaft (26.11.17, 17.30 Uhr). Danach zünden Haubenköche und Spitzenwinzer ihre Geschmacksfeuerwerke. Harald Irka, jüngster Drei-Haubenkoch der Welt, Zwei-Haubenkoch Andreas Fuchs und Haubenkoch Markus Lengauer kochen Herd an Herd mit dem „Grüne-Haube-gekrönten“ Larimar-Küchenteam von Küchenchef Reinhard Puchmayer. Zu den erlesenen Sechs-Gänge-Haubenmenüs dürfen sich Gäste auf eine großzügige Weinbegleitung von namhaften Winzern aus dem Burgenland (Gesellmann, Stubits) und der Steiermark (Neumeister) freuen. Deren Weine werden regelmäßig von Gault Millau, Falstaff, Vinaria & Co ausgezeichnet. Zusätzliche Würze verleiht dem Gourmet- und Weinfestival die Larimar Hauben-Koch-Schule, bei der die Gast-Haubenköche ihre persönlichen Küchengeheimnisse beim Showcooking im Larimar-Restaurant (täglich 11–12 Uhr) enthüllen. Näheres unter www.larimarhotel.at



Gourmet- und Weinfestival (26.–28.11.17)

So., 26.11.17: Andreas Fuchs, 2 Hauben, Asia-Küche de luxe (Yohm, Wien www.yohm.at) & Weingut Gesellmann (Deutschkreutz, Mittelburgenland, www.gesellmann.at).

Mo., 27.11.17: Harald Irka, 3 Hauben (Saziani Stub’n) & Weingut Neumeister (Straden, Steirisches Vulkanland) www.neumeister.cc

Di., 28.11.17: Markus Lengauer, 1 Haube, (Safenhof, Bad Waltersdorf www.safenhof.at) & Weingut Stubits (Csaterberg Südburgenland) www.stubits.at



Gourmet- und Weinfestival-Package

Leistungen: 2 oder 3 ÜN mit Larimar-Inklusivleistungen, 4.500 m2 Larimar-Therme (neu erweiterter Saunawelt und Panoramabereich), Begrüßungssekt, Vital-Langschläfer-Frühstücksbuffet, Mittags-Vitalbuffet, süßer Nachmittag (neu gestaltete Larimar-Bar), tägl. Hauben-Kochschule mit Showcooking, tägl. 6-Gänge-Haubenmenü inkl. Weinbegleitung – Preis p. P.: 2 Ü ab 377 Euro, 3 Ü ab 547 Euro





Gourmetabend

Leistungen: Haubenmenü inkl. Weinbegleitung ohne Übernachtung 98 Euro pro Person/ Abend, Aufpreis für Hotelgäste 42 Euro pro Person/Abend. Reservierung: urlaub(at)larimarhotel.at, +43/(0)3326/55100





2.535 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!



LARIMAR HOTEL GmbH

Gastgeber Herr Johann Haberl

Panoramaweg 2, A-7551 Stegersbach

Tel.: +43/(0)3326/55100

Fax: DW 990

E-Mail: urlaub(at)larimarhotel.at

www.larimarhotel.at



MediaKommunikationsserviceGes.m.b.H.

PR-AgenturfürTourismus

A-5020Salzburg,Bergstraße11

Tel.: +43/(0)662/875368-127

Fax:+43/(0)662/879518-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail:office(at)mk-salzburg.at



Weitere Pressemitteilungen von mk Salzburg

Bereitgestellt von: mkSalzburgDatum: 10.10.2017 - 11:08 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538669Anzahl Zeichen: 2685Kontakt-Informationen:Meldungsart: UnternehmensinformationVersandart: VeröffentlichungFreigabedatum: 10.10.2017Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.