Vier Unvergessliche Nationalparks In Den USA

(firmenpresse) - Von schneebedeckten Gipfeln bis hin zu tiefen Schluchten – die amerikanischen Nationalparks bieten die Möglichkeit, einige der wildesten Landschaften der Welt zu entdecken. Hier sind vier Nationalparks, die sich einen Platz auf Ihrer ‚Bucket List‘ verdient haben.



Die Erkundung der Wildnis ist ein spannendes Abenteuer, aber auch riskant. Vergessen Sie also nicht, sich eine Reiseversicherung für die USA zu beschaffen!



Arizona



Ich beginne meine Empfehlungen mit einem der ikonischsten Nationalparks des Landes: Arizonas Grand Canyon. Dank seiner natürlichen rosa und orangen Farbgebung ist dieser gewaltige Abgrund eines der sieben Naturwunder der Welt. Auf dem Grund der auffallend tiefen Canyons haben Geologen Gestein gefunden, dass mehrere Milliarden Jahre alt ist. Man entdeckte sogar Spuren menschlicher Besiedlung, die älter als Stonehenge sind.



Tipps:



•Jedes Jahr leiden viele Menschen unter der enormen Hitze Arizonas. Die Erkundung des Great Canyons bei extremen Temperaturen ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Sie sollten sich also gut auf die vorherrschenden Bedingungen vorbereiten. Gehen Sie es ruhig an, trinken Sie viel Wasser und vergessen Sie nicht, Sonnencreme und eine Kopfbedeckung mitzunehmen.



•Planen Sie im Voraus. Wenn Sie den Boden des Kraters erreichen wollen – entweder auf dem Rücken eines Maultieres oder zu Fuß – müssen Sie bis zu einem Jahr im Voraus buchen. Wenigstens gibt Ihnen das genügend Zeit, um Ihre Reiseversicherung für die USA zu organisieren.



Kalifornien



Wenn Sie es schaffen, Kaliforniens riesige Küstenmammutbäume im Redwood-Nationalpark mit ihren Armen zu umfassen, bin ich mehr als beeindruckt. Dieser Park beherbergt die Nachkömmlinge eines alten Waldes, der einst mehr als 2 Millionen Hektar Land bedeckte. Der Staat Kalifornien hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr bemüht, um zu bewahren, was von Nordamerikas Vergangenheit noch übrig geblieben ist. Einige Gebiete, die zuvor einer übermäßigen Abholzung ausgesetzt waren, wurden sogar wieder mit Mammutbäumchen bepflanzt.





Tipps:



•Der Sommer ist zwar eine schöne Zeit, um den Park zu besuchen, jedoch wird die Gegend im Frühjahr und Herbst mit Zugvögeln übersät sein – und das ist natürlich ein wahrer Traum für Naturliebhaber.



Wyoming



Der Yellowstone Nationalpark in Wyoming ist die Heimat von Hunderten Geysiren und Tausenden heißen Quellen. Wir haben alle von dem berühmten „Old Faithful“ Geysir gehört, aber weiter weg von den Tagesausflüglern finden Sie auf knapp 1.600 Kilometern interessante Wanderwege und den wunderschönen Yellowstone River. Die Geschichte dieser Region geht zurück auf die Indianer, die vor sage und schreibe 11.000 Jahren in der Gegend fischten und jagten.



Tipps:



•Lassen Sie sich nicht durch die beeindruckende thermische Landschaft von anderen geographischen Wundern ablenken. Besonders die Tierwelt hat es mir angetan: Bären, Elche, Wölfe, Bisons und viele andere Säugetiere laufen in Yellowstone herum.



Colorado



Der Rocky Mountain Nationalpark ist auf meiner persönlichen ‚Bucket List‘. In den späten 1800er Jahren wurden die ersten Städte in diesem Gebiet gegründet, als Siedler auf der Suche nach Gold waren. Obwohl sie nicht erfolgreich waren, erkannten sie den ästhetischen Wert dieser Region, die 1915 zu einem Schutzgebiet erklärt wurde.



Anspruchsvolle Wanderungen, eine beispiellose Wildnis und interessante Wildtiere – die Rockies haben für jeden etwas zu bieten. Das Ausmaß des alpinen Wunders ist erstaunlich: Der Park verfügt über 72 Gipfel, die die 3.600 Meter Marke überschreiten!



Tipps:



•Höhenkrankheit ist hier nichts Ungewöhnliches und kann sogar den fittesten Wanderer mit Übelkeit, Kopfschmerzen und mehr quälen. Um auf Nummer sicher zu gehen, nehmen Sie sich zurück. Mit einer Reiseversicherung für die USA können Sie einen kühlen Kopf bewahren.



