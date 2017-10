Kunst und Kultur / Literatur

Spannendes Abenteuer-Jugendbuch jetzt als Halloween-Special

ID: 1538678

Abenteuer-Jugendbuch Abenteuer-Jugendbuch

(firmenpresse) - John ist wütend, weil im Klassenchat nur dummes Zeug über ihn gepostet wird. Als seine Eltern davon Wind bekommen, drehen sie durch und verfrachten ihn Hals über Kopf in ein Internat im Bayerischen Wald. In der Kreuzritterburg gibt es keinen Handyempfang oder Internet - und seine Eltern finden das auch noch gut! Als John nachts unheimlichen Geräuschen zum Hexenturm folgt, begegnet ihm die wunderschöne Charleen. Irgendetwas ist mit ihr geschehen und sie wird bald sterben. Ein geheimnisvolles Rollsiegel könnte sie retten, doch um es zu finden, muss er schwierige Rätsel lösen und sich Gefahren stellen, die schon die alten Römer in die Flucht getrieben haben.



Im spannenden Abenteuer, das zu Halloween spielt, erleben die Helden absurd-komische nächtliche Tanzrituale. Sie begegnen Mitschülern, denen sie bei Vollmond lieber aus dem Weg gehen und gehen auf eine Rettungsmission, die von Tropfsteinhöhlen bis in ein digitales Universum führt.



»Ich habe als Jugendlicher die Indiana Jones-Filme geliebt«, erklärt der Autor. »In meinem Jugendbuch gibt es viele Bezüge zu den Filmen, doch spielt die Handlung in unserer Zeit und ich mixe die Genres Fantasy und Science-Fiction. So treffen in dem Buch magische Artefakte aus biblischer Zeit auf moderne Quantencomputer.«



In seinem Buch greift der Autor aktuelle Themen auf. »Mobbing spielt eine große Rolle in dem Buch«, sagt der Autor. »Auch die Gefahren des Internets werden beleuchtet, allerdings nicht mit erhobenem Zeigefinger.«



Das Taschenbuch hat ein etwas größeres Format und eine kleinere Schrift als die weiterhin erhältliche Hardcover-Ausgabe. Es hat daher weniger Seiten (204 statt 260), ist aber vom Inhalt mit dem Hardcover identisch und enthält auch die 22 Illustrationen der gebundenen Ausgabe. Es ist ab sofort bei Amazon erhältlich.



Lesermeinungen:



»Mich hat das Buch gleich von der ersten Seite an gefesselt, ich konnte es nicht weglegen und habe es in einem Rutsch durchgelesen.«





»Sie werden begeistert sein … er schreibt flüssig und fesselnd, mit viel Hintergrundwissen und Fantasie. Ich fand das Buch außergewöhnlich …«



Karim Pieritz: »Die Jagd nach dem geheimnisvollen Rollsiegel«

Berlin 2017, ISBN 1977780709, 204 Seiten, Taschenbuch, EUR 9,99, Amazon

Mit Illustrationen von Sonja Krutyholowa-Richter.

Weitere Pressemitteilungen von Verlag Karim Pieritz

Bereitgestellt von: KaiPiDatum: 10.10.2017 - 11:17 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538678Anzahl Zeichen: 2631Kontakt-Informationen:Meldungsart: ProduktankündigungVersandart: VeröffentlichungDiese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.