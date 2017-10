Finanzwesen / Versicherungen

Die Luxuriösesten Hotels Der Welt

ID: 1538679

(firmenpresse) - Es gibt Luxushotels und dann gibt es unverschämt opulente Luxushotels. Heute tauche ich in den Spielplatz der Reichen und Schönen ein und gebe Ihnen einen Einblick in die luxuriösesten Resorts der Welt. Luxusreisen müssen Ihnen liegen, wenn Sie an einem dieser Orte Urlaub machen wollen: die Einrichtung ist nicht nur unübertroffen, sondern auch der hohe Servicegrad – Ihr eigener Butler und Chauffeur werden bei Ihnen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Werfen wir einen Blick auf meine Favoriten!



Dubais Burj Al Arab Hotel



Die ikonische Form von Dubais Burj Al Arab Hotel hat es zu einer festen Größe der Skyline der Stadt gemacht. Hier finden Sie wunderschöne zweistöckige Suiten, deren unvergleichbarer Ausblick auf Dubai nur von den exklusiven Angeboten, die die Gäste genießen, übertroffen wird. Vielleicht finden Sie sich inmitten Mitglieder des Königshauses während Sie die gastronomische Vielfalt genießen oder an einem der fünf Pools der Hotelanlage entspannen. Wenn Sie sich jemals in die Außenwelt wagen wollen, können Sie dies in einem der Rolls Royces tun – natürlich mit Chauffeur, versteht sich – oder Sie nehmen einen hoteleigenen Hubschrauber.



Las Vegas Palmen in Nevada



Es gibt wohl keinen besseren Ort, um sich mit Luxus zu umgeben, als in der amerikanischen Sin City. Laden Sie neue Freunde in die zweistöckige Sky Villa ein, eine Dachgeschoss-Suite, die Platz für bis zu 250 Personen bietet. Mit einer Dachterrasse, Jacuzzi, drehbarem Bett, Massageraum, Sauna, eigenem Balkon und einer Bar dürfen Sie ruhig daran denken: Was in Vegas passiert, bleibt auch in Vegas!



Mardan Palace Hotel in der Türkei



Dieses 1,65 Milliarden US-Dollar schwere Hotel liegt inmitten eines gigantischen Pools und ist eines der luxuriösesten Hotels in Europa. Dieser Ort ist wirklich unverschämt luxuriös: Die Innenräume sind mit italienischem Marmor verkleidet, man findet 11 Bars und ein atemberaubendes Aquarium. Und als ob die 1000-Personen-Kapazität des Pools nicht beeindruckend genug wäre, wurde tonnenweise weißer, ägyptischer Sand eingeflogen, um einen Strand für die Gäste des Hotels anzulegen. Natürlich ist ein Butler-Service inklusive.





The Plaza in New York City



Vielleicht kennen Sie das Plaza aus dem Film Bride Wars, in dem sich Anne Hathaway und Kate Hudson um den Veranstaltungsort streiten. Aber diese New Yorker Institution bietet den Reichen der Stadt noch viel mehr als nur eine traumhafte Hochzeitsstelle. Das Hotel strahlt amerikanischen Stil der alten Schule aus und behält seinen ursprünglichen Charme aus den 1900er Jahren. Die Royal Plaza Suite ist die beliebteste Wahl unter den VIPs und bietet ihnen einen fantastischen Blick über die Stadt. Ein prunkvoller Speisesaal, eine Bibliothek, eine voll ausgestattete Küche, ein Fitnessraum und ein Butler-Service lässt nichts zu wünschen übrig. Alles was Sie tun müssen, ist Ihre Füße hochlegen und einen Drink bestellen.



Auf Geht’s!



Wenn Sie für luxuriöse Reisen leben – und ich Sie dazu verführen konnte, einen dieser atemberaubenden Hotels zu besuchen – vergessen Sie nicht, eine umfassende Reiseversicherung abzuschließen. Egal, wie schön das Resort auch sein mag, sollten Sie für alle Eventualitäten abgedeckt sein – besonders, wenn Sie das Hotel verlassen. InsureMore versteht die Bedürfnisse von Luxus-Reisenden: Ganz gleich, ob Sie sich in Dubai sonnen lassen oder sich einen Bissen des Big Apples schmecken lassen, ist eine umfassende Reiseversicherung von InsureMore eine gute und verantwortliche Wahl. Ich seh' Sie dann im Plaza!

Die Firma InsureMore ist für ihre beeindruckende und günstige Auswahl an Reiseversicherungen bekannt. Suchen Sie nach der besten Versicherung für Solo-, Gruppen- oder Familienreisen? Wir haben garantiert genau die richtige für Sie. Erkundigen Sie sich auf unserer Internetseite über unsere diversen Angebote: https://insuremore.co.uk/.

Journeys Travel Insurance

Axiom House, The Centre

Feltham, Middlesex TW13 4AU

Tel.: (+44) 1403 788 983

Email: hello(at)insuremore.co.uk

Weitere Pressemitteilungen von InsureMore

Bereitgestellt von: HolmfdrDatum: 10.10.2017 - 11:18 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538679Anzahl Zeichen: 3807Kontakt-Informationen:Meldungsart: bitteVersandart: VeröffentlichungDiese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.