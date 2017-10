Broadband World Forum: devolo zeigt neue Lösung für nahtlose In-home Mobility

(firmenpresse) - Aachen, 04. Oktober 2017 - Das Broadband World Forum steht im Zeichen der Freiheit: An Stand D102 präsentiert devolo innovative Lösungen, mit denen Endkunden die bestmögliche WLAN-Abdeckung erleben können - auch dann, wenn sie sich von Raum zu Raum bewegen. Die neue Smart Intelligent WiFi-Technologie von devolo kombiniert drei zentrale Funktionen: Advanced Roaming, Airtime Fairness und Band Steering. Sie beseitigt so Probleme mit "Sticky Clients" und unfaire Bandbreiten-Zuteilung.



Advanced Roaming stellt sicher, dass Endgeräte im heimischen WLAN automatisch immer mit dem stärksten Zugangspunkt verbunden sind, statt an einem Access Point "festzukleben". Airtime Fairness verhindert, dass ältere, langsamere Geräte das gesamte Netzwerk blockieren, indem es neueren, WiFi-ac-fähigen Geräten, die ihre Datenübertragung schnell abschließen, mehr Zeit (Airtime) zuweist. Dadurch steigt die Geschwindigkeit des gesamten WLAN spürbar. Darüber hinaus prüft Smart Intelligent WiFi ständig die Auslastung der verschiedenen Kanäle im 2,4- und 5-GHz-Bereich und wählt über Band Steering flexibel den optimalen Kanal.







Smart Intelligent WiFi ist bereits als Update für die Powerline-Adapter der Reihe PLC 1200+ WiFi ac verfügbar. Zudem werden die kommenden Powerline-WiFi-Adapter von devolo von Beginn an mit der neuen Technologie ausgestattet.Die Innovation ist für devolo-Kunden aus dem Operator-Bereich vielversprechend, denn sie ermöglicht es den Netzbetreibern, den wachsenden Anforderungen der Endkunden an ihr Heimnetzwerk zu begegnen: devolo adressiert die Nutzer, die sich frei bewegen möchten und nahtlose Verbindungen erwarten, statt an einen LAN-Anschluss gebunden zu sein.







"Kunden wollen selbst entscheiden, wann und wo sie durchs Internet surfen, Musik hören oder 4k/UHD-Inhalte streamen wollen", sagt Werner Fehn, Vice President Product Management bei devolo. "Sie erwarten unterbrechungsfreie Verbindungen im gesamten Zuhause. Service Provider können ihnen die Freiheit der In-house Mobility geben und ein noch besseres Nutzungserlebnis schaffen. Das führt zu einer engeren Kundenbindung."









Mit seinem marktführenden Portfolio aus Powerline- und WiFi-Lösungen hat sich devolo zum langjährigen Partner international tätiger Internet Service Provider und Netzbetreiber entwickelt. Als Weltmarktführer im Bereich Powerline mit über 34 Millionen ausgelieferten dLAN-Adaptern, kennt devolo die Bedürfnisse und Erwartungen von Endkunden sehr genau. Das Unternehmen bringt so Licht in die "Black Box" - das Zuhause der Kunden, in das ISPs und Carrier selten Einblick haben und in dem viele Variablen existieren, auf die sie wenig Einfluss nehmen können. devolo nutzt das eigene Wissen und die umfassende Erfahrung, um gemeinsam mit Partnern aktiv die Abwanderungsrate zu senken und den Net Promoter Score zu erhöhen.







Gesprächsangebot für Medien



Auf dem BBWF haben Medien Gelegenheit, Ansatz und Strategie von devolo mit Werner Fehn, Vice President Product Management, zu diskutieren. Er steht am 24. Oktober für Gespräche zur Verfügung. Zudem ist Verena Gehrmann, Brand Manager Operator Solutions, vom 24. bis 26. Oktober vor Ort. Zur Terminvereinbarung können Journalisten eine Nachricht senden an: verena.gehrmann(at)devolo.de.

Über die devolo AG

Die devolo AG ist der weltweit führende Anbieter von Powerline basierten Kommunikationslösungen. Mit Powerline verwandelt devolo Bestandsverkabelungen wie Strom- oder Koaxialleitungen in kostengünstige und flexible Netzwerkverbindungen. Die Kommunikationslösungen von devolo sind dabei so vielfältig wie ihre Anwendungsmöglichkeiten. Sie reichen vom privaten Heimnetz über Smart Home, Machine-to-Machine-Kommunikation und Internet of Things bis zum Smart Grid für die Energiedatenverteilung. Wo herkömmliche Techniken scheitern, beschreitet devolo dynamisch neue Wege.

Über devolo Operator Solutions

devolo Operator Solutions ist für Großkunden aus dem Telekommunikations- und Internetanbietermarkt seit vielen Jahren verlässlicher Partner für maßgeschneiderte Heimnetz- und Smart-Home-Lösungen. Ganz nach Kundenwunsch werden individuelle Eigenmarken-und OEM-Produkte entwickelt und produziert. Als verlässlicher Servicedienstleister kann devolo Operator Solutions die gesamte Wertschöpfungskette vom Produktdesign über die Produktentwicklung bis zur Produktion abbilden. Langjährige Erfahrungen in der Produktionssteuerung und Logistik garantieren höchste Qualität, termingerechte Abwicklung und hohe Kundenzufriedenheit. Internationale Telekommunikationsunternehmen vertrauen devolo Operator Solutions daher seit vielen Jahren als Zulieferer für Kommunikationslösungen.

