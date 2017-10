Bildung & Beruf

Buchveröffentlichung: Die Life Challenge Strategie®

(firmenpresse) - Keine Zeit, nicht gut genug, unglücklich, zu ängstlich oder körperlich unfit - die Unzufriedenheit mit sich und dem eigenen Leben ist weit verbreitet und oft berechtigt. Es gibt zahlreiche Erfolgstipps und Ratschläge, die jedoch viel zu häufig nur in Resignation und Burnout enden.







In den letzten 10 Jahren habe ich in meinen Seminaren und Vorträgen die Erfahrung gemacht, dass wir Menschen immer wieder die selben Ziele und Herausforderungen haben. Manchmal gibt es sogar Menschen, die lieber Unvorstellbares ertragen, anstelle etwas in ihrem Leben zu verändert.







Die Entwicklung von der Life Challenge StrategieBuchbestellungen war ein Prozess über viele Jahre und ist das einzigartige Ergebnis von Wissenschaft und praktischen Erfahrung von Genies, Supertalenten und Megabrains. Ich bin keiner von diesen. Ich bin lediglich derjenige, der alle Methoden und Techniken für Dich in zahlreichen Selbstexperimenten getestet hat und habe es zu meiner Aufgabe gemacht, die Welt glücklicher zu machen.







Das schönste Geschenk hast Du zu Deiner Geburt bekommen und in Dir steckt die Kraft, die Intelligenz und die Willenskraft Dein Leben so zu verändern, wie Du es gerne leben willst. Nur eins musst Du dafür verstehen: Nur Du selbst kannst Dein Leben verändern.







Das hier ist kein weiteres Tschakka-Programm über Erfolg und persönliches Glück, sondern das wundervolle Verschönerungsprogramm für Dein Leben.







BOD Verlag, 504 Seiten



ISBN: 978-3-7448-9629-0







Bestellungen:



http://produkte.chris-ley.de/lcs-buch/







INHALTSVERZEICHNIS



ANLEITUNG



Schlauer, fitter, erfolgreicher, glücklicher?



Wie Du dieses Buch benutzt



Dein Leben - Grundlagen! An alle Kritiker



Das musst Du wissen: Erfolgs-Axiome



Die beliebtesten Ziele von Menschen





MOTIVATION AUF WELTREKORD-NIVEAU



Wie Du Dein Leben positiv veränderst und Unglaubliches schaffst



DIE HEINZELMÄNNCHEN-STRATEGIE



In 2 Tagen die Arbeit einer ganzen Woche erledigen



Digitaler Nomade in 5 Schritten



IN DIR STECKT EIN ÜBERMENSCH



2 Stunden Uberman Schlaf



Schneller und weiter Laufen - von 5 auf 250km



16 kg in 6 Wochen abnehmen



DEIN HIRN KANN VIEL MEHR ALS DU GLAUBST!



Der Gedächtnistest: Bestimme Deinen GQ



Wie Du Deine Gehirnleistung um bis zu 600% steigerst



Sprache lernen in 90 Tagen



SCHÖNER SCHEITERN UND GLÜCKLICH IN BEZIEHUNGEN



Wie Du Deine Angst für immer verlierst



Menschen zurückgewinnen und Beziehungen stärken



DIE MACHT DER ÜBERZEUGUNGSKRAFT



9 von 10 Menschen für Deine Idee gewinnen



Unbegrenzten Einfluss auf Menschen bekommen



DER WEG ZUM UMSETZUNGS-GENIE



Wie Du Deine Willenskraft und Deine Selbstdisziplin maximierst



So entspannt und fokussiert wie ein Shaolin-Mönch



BONUSMATERIAL



BONUS 1: Experte werden in 30 Tagen



BONUS 2: Mit Superfood Deine Gesundheit steiger



BONUS 3: 1 Millionen Euro für den Guten Zweck



BONUS 4: 500.000 Facebook Fans in 4 Monaten



BONUS 5: Klima retten auf den letzten Drücker



BONUS 6: Weltreise ohne Geld



BONUS 7: Hunger der Welt stillen mit Deinen 7 besten



ANHANG



Fazit



Quellen, Video- und Buchempfehlungen



Foto- und Bildnachweis

Motivationstrainer & Motivationsvorträge

CHRISLEY AKADEMIE

Chris Ley

Salzstr. 36

41460 Neuss

chris(at)chris-ley.de

01774653686

http://www.chris-ley.de



