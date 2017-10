Kreative Fleischeslust / Die NAMBOS Top-Ten Namen für Burger-Restaurants

ID: 1538689

(ots) - Was in den 90er Jahren bei Friseuren ein großer Trend

war, wiederholt sich derzeit bei den angesagtesten Restaurants des

Jahres: Wortspiele bei Namen für Burgerläden. Die Kölner

Namingagentur Nambos hat sich deshalb auf die Suche gemacht und

ausgefallene, spannende und witzige Namen von Burgerrestaurants

gefunden.



Burger im Namen



"Wieso es gerade die Burgerbuden sind, ist uns auch unklar," so

Markus Lindlar, Sprachwissenschaftler bei Nambos, "außer dass sich

das Wort Burger leicht abwandeln und in einen anderen Kontext

integrieren lässt". Der Kontrast zwischen Fast-Food und Fremdbezug

macht den Witz. Die Bandbreite hier ist mannigfaltig: Der eine

gründet eine "Burgerinitiative", gegen den Hunger kämpft die

"Burgerwehr", für alle scheint der "Burgersteig" gedacht zu sein und

integrativ gibt sich die "Einburgerung".



Mit den klassischen Schnellrestaurants und Fast-Food-Ketten haben

diese neuen Burger-Tempel aber nichts zu tun. Bei ihnen wird

Fleischeslust zelebriert und Qualität steht an oberster Stelle. Auch

hierzu gibt es zahlreiche Assoziationen: "To Beef Or Not To Beef"

zitiert Shakespeare sehr frei, "Grillin' Me Softly" (gleicht fast

einer Liebeserklärung) und "Who's that Burger" erinnern an einen

Songtitel und auch sonst steht das Fleisch im Vordergrund. "Meat us"

oder "Beef Brothers" sind zwei Beispiele. Nur "Bunte Burger"

verzichtet komplett auf Fleisch und bietet ausnahmslos vegetarische

und vegane Bratlinge im Brötchen.



Allerdings sind diese Namen - so schön sie auch einzeln klingen

mögen - leicht verwechselbar: Sucht man den "Burgermeister" wird man

auf dem "Burgeramt" nicht fündig. Und in Köln liegen die

"Burgerbude" und die "Burger Bud" zwar gut 2 km auseinander, sind

namentlich jedoch kaum zu unterscheiden, was in Zeiten von

zunehmenden Konkurrenzdruck bedenklich ist. Dafür hat sich die



Dresdner Bulettenbraterei namens "Besorgte Burger"glücklicherweise

als Fake News herausgestellt, auch Wutburger wird es vorerst nicht

geben.



Offen für die Zukunft



Einen anderen Weg geht da die Konkurrenz: "Die fette Kuh"

überzeugt nicht nur mit ihren schmackhaften Produkten, sondern auch

mit einem frechen und mutigen Namen. "Auch wenn hierzulande der

Begriff 'fett' eigentlich negativ besetzt ist, wirkt die Assoziation

einer fetten Kuh beim Burger in diesem Gesamtkontext positiv", so

Geschäftsführer Peter A. Ströll von Nambos. Ein weiteres gelungenes

Beispiel ist "Hans im Glück". Der Name ist positiv, prägnant und

phantasievoll und hat zudem einen Bezug zum Produkt - denn auch im

gleichnamigen Märchen fing alles mit einer Kuh an. Darüber hinaus ist

hier ein weiterer Vorteil die Zukunftsfähigkeit des Namens, erläutert

Namensexperte Ströll. "Wenn die Burgerwelle eines Tages abebbt,

können Restaurants mit einem nicht einengenden Namen leichter andere

Produkte ins Programm aufnehmen".



Nambos Top-Ten Namen für Burgerrestaurants

1. Hans im Glück

2. Die fette Kuh

3. Grillin' Me Softly

4. Wiesenlust

5. To Beef Or Not To Beef

6. Burgermeister

7. Beef Brothers

8. Einburgerung

9. Faust Food

10. Gutburgerlich







Pressekontakt:

NAMBOS GmbH

Amsterdamer Str. 192

50735 Köln

0221-998855-0

lindlar(at)nambos.de

www.nambos.de



Original-Content von: NAMBOS GmbH, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von NAMBOS GmbH

Bereitgestellt von: otsDatum: 10.10.2017 - 10:51 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538689Anzahl Zeichen: 3829Kontakt-Informationen:Stadt: Köln Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.