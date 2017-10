Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

"Großstadtrevier" meldet sich erfolgreich zurück / "Wer weiß denn sowas?" erstmals in dieser Staffel mit mehr als 3 Millionen Zuschauern

(ots) - "Großstadtrevier", die Kultserie vom Hamburger

Kiez, hat sich mit neuen Folgen im Vorabendprogramm des Ersten

erfolgreich zurückgemeldet. Durchschnittlich 2,68 Millionen Zuschauer

schalteten am gestrigen Montag die Folge "Auf Leben und Tod"

(Drehbuch: Roland Riefer, Regie: Torsten Wacker) ein. Das entspricht

einem Marktanteil von 11,2 Prozent. 20 weitere neue Episoden vom 14.

Kommissariat werden bis voraussichtlich Ostern 2018 montags um 18:50

Uhr im Ersten zu sehen sein.



Erstmals mehr als drei Millionen Zuschauer (3,01 Mio.) in der

aktuellen Staffel verfolgten das Quiz "Wer weiß denn sowas?" am

Montag. Damit rangiert das Quiz mit Kai Pflaume unter den Top 10 der

meistgesehenen Sendungen des Tages. Der Marktanteil beträgt 16,5

Prozent. Auch beim jüngeren Publikum (14 bis 49 Jahre) verzeichneten

das "Großstadtrevier" und "Wer weiß denn sowas?" mit 9,9 bzw. 10,1

Prozent gute Werte.



"Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion

(Produzentin: Kerstin Ramcke) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD

für Das Erste. Die Redaktion hat Franziska Dillberger (NDR),

Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus (NDR).



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL

im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion

liegt ebenfalls beim Norddeutschen Rundfunk.



Im Internet unter www.DasErste.de/revier bzw.

www.daserste.de/werweissdennsowas



Wer bei "Wer weiß denn sowas?" mitspielen und mitgewinnen möchte,

kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos

herunterladen.







