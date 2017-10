SonicWall Capture Service sucht und findet täglich mehr als 1.000 neuartige Malware-Varianten

(firmenpresse) - SonicWall Capture Advanced Threat Protection (ATP) ist die erste fortschrittliche Bedrohungserkennung, die mehrschichtige Sandbox-Analysen mit Virtualisierungstechniken und voller Systememulation durchführt, um verdächtige Objekte zu analysieren und solange entsprechend zu blocken. Diese Kombination erkennt mehr Bedrohungen als einfache Sandbox-Lösungen, die rechenumgebungsspezifisch sind und leichter umgangen werden können.





Umfangreicher Schutz vor neuartigen Malware-Varianten



Im Gefolge von WannaCry und NotPetya registrierte Capture ATP in weltweit einer Million Netzwerken eine steigende Zahl verdächtiger Malware-Aktivitäten. Die aufgezeichneten und analysierten Daten zeigen, dass täglich mindestens 1.000 neue Varianten von Schadsoftware die Netzwerke der SonicWall-Kunden bedrohen. Capture ATP erkennt erfolgreich neue Malware-Varianten, inklusive WannaCry- und NotPetya-Ablegern, und stoppt sie, bevor sie in Kundennetzwerke eindringen.



Der SonicWall Capture-ATP-Service



• verzeichnete in den vergangenen sechs Monaten eine 524-prozentige Steigerung von Malware-Varianten;



• stellte im täglichen Verkehr einen Zuwachs von 57 Prozent bei schadhaften Dateien fest;



• schützte Kundennetzwerke vor WannaCry und NotPetya.





Starkes, zweistelliges Wachstum



Der Erfolg von SonicWall Capture ATP schlug sich auch in den Umsatzzahlen nieder:



• Im zweiten Quartal wurden im Vergleich zum ersten Quartal 77 Prozent mehr Capture-ATP-Lizenzen verkauft;



• 55 Prozent mehr Neukunden entschieden sich im Vergleich zum Vorquartal für Capture ATP;



• Bei Bestandskunden betrug die Steigerung im Vergleich zum ersten Quartal 104 Prozent.



Laut einer aktuellen Untersuchung (1) von Osterman Research mussten 22 Prozent der kleinen Unternehmen mit unter 1.000 Mitarbeitern, die von einem Ransomware-Angriff betroffen waren, schließen. Eine aktuelle Studie des Ponemon Institute ("Cost of Data Breach Study") (2) fand zudem heraus, dass eine Datenschutzverletzung durchschnittlich 3,62 Millionen US-Dollar kostet.





"Unternehmen sind mit einer komplexen und sich stetig verändernden Bedrohungslandschaft konfrontiert, darunter eine tägliche Flut von unzähligen, neuen ,Malware-Cocktails’, aus denen wiederum neue Angriffe entstehen", erklärt SonicWall-Präsident und CEO Bill Conner. "SonicWall Capture ATP hat nicht nur neue Varianten identifiziert, sondern auch Zero-Day-Angriffe gestoppt. Nach WannaCry, NotPetya und den jüngsten Hacker-Attacken auf Equifax und Deloitte steigt die Kundennachfrage nach Lösungen wie Capture, die einen anspruchsvollen und automatisierten Schutz bieten. Die bittere Wahrheit ist, dass das Überleben eines Unternehmens, insbesondere eines kleinen Unternehmens, auf dem Spiel steht, wenn ein durchschnittlicher Datensicherheitsvorfall Millionen kostet."



Um Kunden vor Zero-Day-Bedrohungen zu schützen, scannt der SonicWall Capture-Advanced-Threat-Protection-Service, der Cloud-basiert mit den SonicWall-Firewalls zur Verfügung steht, den Mailverkehr, extrahiert verdächtige Inhalte und analysiert die unterschiedlichen Dateitypen und -größen. Potenzielle Malware wird solange am Gateway blockiert, bis feststeht, ob es sich um Schadsoftware handelt oder nicht. Die SonicWall-Capture-Labs-Infrastruktur verteilt umgehend Remediation-Signaturen an alle SonicWall Netzwerksicherheits-Appliances und verhindert so ein weiteres Eindringen der identifizierten Malware.



Weitere Informationen zum Capture ATP-Service unter sonicwall.com/capture.





Weitere Informationen



Seit mehr als 25 Jahren ist SonicWall ein verlässlicher Sicherheitspartner für kleine, mittelständische und globale Unternehmen aus allen Branchen. Von der Netzwerksicherheit über die Zugriffskontrolle bis hin zu E-Mail-Sicherheitslösungen hat SonicWall sein Produktportfolio kontinuierlich weiterentwickelt und sichert, unterstützt von SonicWall Capture Labs und mehr als 18.000 Channelpartnern weltweit, mehr als eine Million Geschäfts- und mobile Netzwerke, E-Mails, Anwendungen und Daten in über 150 Ländern. Weitere Informationen unter www.sonicwall.com/de-de/.

