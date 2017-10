Gesundheitswesen - Medizin

Die Key Meditation - die erste Live-App in Deutschland

(firmenpresse) - Meditation ist im Trend, sei es in den heimischen vier Wänden, auf Workshops oder im Büro. Immer mehr wissenschaftliche Artikel zeigen auf, dass Meditieren ein effizientes Training für Stressreduktion, Gesundheit und Lebenszufriedenheit ist. Seit August 2017 kann man nun zu jeder Tageszeit, an jedem Ort, auch mit Hintergrundsounds über die Key Meditation App meditieren - neu daran ist der Live-Charakter. Die Live-Meditation ist eine geführte Meditation, die als Livestream durchgeführt wird. Ramin Raygan ist seit mehr als zehn Jahren Meditationstrainer und erklärt, warum live geführtes Meditieren bei vielen Menschen so beliebt ist: "Mit der Live-Meditation ist es ähnlich wie beim Public Viewing. Unser Public Listening lädt die Teilnehmenden ein, anders und intensiver dabei zu sein. Live zu meditieren ist ein bisschen so, wie auf einem Live-Konzert zu sein, nur dass man die Augen geschlossen hält. Es ist eine ganz andere Stimmung. Man ist viel ergriffener als bei einer Tonaufnahme."



Meditation in Echtzeit kann nunmehr flexibel über mobile Endgeräte genutzt werden. Das Praktische daran ist, dass man nichts erlernen, keine Tasche mit spezieller Kleidung packen oder irgendwo hinfahren muss. Im Gegensatz zum Meditieren "vom Band" kann Ramin Raygan an aktuelle Ereignisse anknüpfen oder die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Zitaten passend zum Zeitgeist inspirieren. Es werden auch verschiedene Variationen angewendet, wie beispielsweise eine Musik-Meditation oder Hypno-tation. Auch Mathijs Parsch, Hoteldirektor bei ibis, eine Marke der Accor Hotelgruppe, ist überzeugt von der Liveübertragung: "Ich bin viel unterwegs und schaffe es daher leider nicht Workshops vor Ort wahrzunehmen. Gerade hier empfinde ich die Live-Meditation als eine sinnvolle Innovation. Zu wissen, dass da eine Gruppe mitmacht und der Trainer genau jetzt spricht, verleiht mir das Gefühl von Nähe und Gemeinschaft, die ich auch vor Ort genieße."



Aktuell gibt es zwei Live-Angebote: Die Meditation(at)Work ist speziell auf die Bedürfnisse des Arbeitslebens zugeschnitten. In 20 Minuten nimmt man sich kurz "raus" und muss für die aktive Entspannung nicht einmal den Arbeitsplatz verlassen. Wissenschaftlich hat sich gezeigt: Danach ist man sowohl konzentrierter als auch kreativer und das mit weniger Anstrengung. Mit der Meditation(at)Home wird das "Gedankenkarussell" entschleunigt, das viele Menschen nach der Arbeit und meist bis tief in die Nacht verfolgt. Schließlich führt es laut einer Studie aus der Fachzeitschrift Science zu mehr Lebensglück die Gedanken im Hier und Jetzt zu fokussieren.



