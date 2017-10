Schmetterling bringt kreuzfahrtaffine Reisebüros nach Kuba

Urlaub & Reisen

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Über dreimal größere Nachfrage als Teilnehmerplätze für die exklusive Seminarreise ab Havanna







Geschwand, 10. Oktober 2017. In der vergangenen Woche lud Schmetterling gemeinsam mit dem Partner PLANTOURS Kreuzfahrten zu einer neuntägigen Inforeise an Bord der MS Hamburg ein, um das kubanische Lebensgefühl sowie die Herzlichkeit und Lebensfreude des Landes kennen zu lernen. Ein voller Erfolg! Binnen kürzester Zeit verzeichnete die internationale Reisebüro-Kooperation knapp 70 Anmeldungen der Expedienten.







Die Route führt von Havanna über Punta Francés, Cayo Largo, Cienfugos, Montego Bay sowie Santiago de Cuba nach Antilla. Auf die Kreuzfahrtspezialisten wartet ein schier endloses Angebot an historischen Sehenswürdigkeiten, atemberaubenden Sandstränden, eine malerische und überwältigende Natur, sowie die einzigartigen Kulissen mit einem Blick auf satte Grüntöne und den schimmernden, türkisblauen Ozean.







Schmetterling International-Geschäftsführerin Anya Müller-Eckert sieht auch hier ihre Kooperation auf dem richtigen Weg: ?Wir kennen die anhaltend hohe Nachfrage im Bereich Kreuzfahrten. Eine solche Inforeise liefert einen großen Mehrwert für die Expedienten, um auch neue Fern-Destinationen wie beispielsweise Kuba ihren Kunden aus erster Hand weiterempfehlen zu können.?











Über Schmetterling



Schmetterling International ist das größte mittelständische, unabhängige und inhabergeführte Touristik-Vertriebsunternehmen Deutschlands. Als Komplett-Dienstleister für Reisebüros vereint Schmetterling International in fünf Geschäftsbereichen die gesamte Welt der Touristik unter einem Dach:



- Tourism

- Technology

- Fulfillment

- Versicherungsmakler

- Gruppenreisen

Schmetterling International ist ein Familienunternehmen und wurde 1968 von Willi Müller gegründet. Tochter Anya Müller-Eckert führt das Unternehmen in der zweiten Generation.

