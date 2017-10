Urlaub & Reisen

Der Berg ruft: COOEE bringt alle auf die Piste

Rainer Schönfelder und Hermann Maier (c) REWE Austria Touristik APA-Fotoservice Hörmandinger (COOEE) Rainer Schönfelder und Hermann Maier (c) REWE Austria Touristik APA-Fotoservice Hörmandinger (COOEE)

(firmenpresse) - Seit diesem Jahr zählen die Hotels von Hermann Maier und Rainer Schönfelder zu den COOEE alpin Hotels. Angebot, Preisgestaltung und Philosophie bleiben wie gehabt: COOEE alpin steht für den modernen Familienurlaub zu fairen Preisen in Top-Skigebieten.



Die COOEE alpin Hotels von Hermann Maier und Rainer Schönfelder bauen auf den schon bisher bekannten Säulen auf: ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis und eine erstklassige Lage in Top-Skigebieten, um den Urlaubern unkomplizierten Pistenspaß zu fairen Preisen zu ermöglichen. Zusätzlich zu den zwei bestehenden, ganzjährig geöffneten Häusern in den Kitzbüheler Alpen und dem Salzburger Lungau wird Mitte Dezember 2017 ein drittes in Gosau am Dachstein eröffnet – mit allem was ein Winterurlaub braucht, aber ohne Schnickschnack. Die Skiregion Dachstein West ist mit 119 Pistenkilometern das größte Skigebiet Oberösterreichs und das Revier des sechsfachen Weltcupsiegers Marcel Hirscher. Das neue Hotel liegt nur wenige Minuten vom Einstieg ins Skigebiet und 400 Meter vom Ortszentrum Gosaus entfernt. Die beiden bestehenden, 2016 eröffneten COOEE-Hotels findet man in St. Johann in Tirol und in Zederhaus im Salzburger Land. Vom COOEE alpin Hotel Kitzbüheler Alpen steigen Gäste direkt ins Skigebiet St. Johann mit 43 Pistenkilometer ein. Die Berge der Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental und das legendäre Kitzbühel sind nur einen Katzensprung entfernt. Das COOEE alpin Hotel Lungau hat im Umkreis fünf Top-Skigebiete, darunter die weltberühmte Skiarena Obertauern, die Skigebiete Katschberg-Aineck, Großeck-Speier¬eck sowie Fanningberg. Ende 2018 wird das COOEE alpin Hotel in Bad Kleinkirchheim direkt neben Lift, Piste und Thermal Römerbad seine Pforten öffnen. Weitere COOEE alpin Hotels sind in Planung. Buchbar sind die COOEE alpin Hotels in Österreich exklusiv bei ITS Billa Reisen und Jahn Reisen Austria sowie über www.cooee-alpin.com.



