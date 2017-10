Startschuß für Boston-Domains am 10.Oktober

Urlaub & Reisen

(firmenpresse) - Goethes "Italienische Reise" beruht im Wesentlichen auf seinem Reise-Tagebuch. Aber nicht nur Dichterfürsten haben Reisetagebücher geführt. Viele Reisende haben in den vergangenen Jahrhunderten ihre Eindrücke auf ihren Reisen in Heften, Kladden oder Tagebüchern notiert. Diese Zeit ist weitgehend vorbei. Reise-Tagebücher erscheinen mit zahlreichen Bildern online, besonders häufig mit Wordpress erstellt.







Für Liebhaber der Metropole der Ostküste ist es optimal, ihr Reise-Tagebuch unter einer Boston-Domain zu veröffentlichen.Wer Boston als Reiseziel anbietet, sollte auch klugerweise auf die Boston-Domain zurückgreifen. Man kann die neu registrierte Boston-Domain auch auf die bestehende Webseite unter einer anderen Domain weiterleiten.







Die Boston-Domain paßt am besten zur Boston-Webseite - auch zu der von Reiseveranstaltern. Das Ranking der Webseite profitiert von der Boston-Domain (siehe unten).







Seit kurzem können Interessenten Boston-Domains registrieren.







Die neuen Top-Level-Domains mit (Bezug auf) Städtenamen wie Boston stärken die lokale und regionale Präsenz der Marken und Produkte eines Unternehmens. Firmen sollten erwägen solche Domains zu registrieren, wenn sie bedeutende Niederlassungen oder Handelsschwerpunkte an Orten haben, die jetzt als "City Domains" registrierbar sind. Metropolen wie Boston besitzen einen großen hohen Anteil am Wirtschaftsvolumen des jeweiligen Landes,







Bei stetig steigender Informationsmenge ist die lokale Präsenz im Internet von steigender Bedeutung.Der Verkauf der Produkte und Serviceleistungen findet zum großen Teil vor Ort statt. Suchmaschinen werden bei der Verarbeitung von Suchanfragen auch Ergebnisse mit lokalem Bezug auswerfen (vor allem auch, weil der Benutzer seine aktuellen Standortdaten über IP-Adressen und Cookies zur Verfügung stellt) und dabei mutmaßlich auch lokale und regionale Domains stärker berücksichtigen als nationale oder internationale. Die Betreiber einer Webseite können, beim Abrufen einer Webseite über eine City-Domain wie .Boston, die zurückgegeben Informationen mit Hinblick auf lokale Schwerpunkte sinnvoll strukturieren. (Kontaktdaten, Veranstaltungen mit lokalem/regionalem Bezug, Public Relations, usw.)









Suchmaschinen arbeiten beim Ranking mit Schlüsselwörter. Bisher waren die Schlüsselwörter nur links vom Punkt in der Domain. Mit der Einführung der neuen Domainendungen sind die Schlüsselwörte auch rechts vom Punkt. Das hat zur Folge: Bei Anfragen in Boston zu lokalen Themen werden gute Webseiten mit Boston-Domains in Suchmaschinen vor Webseiten mit anderen Domains liegen. Dies gibt Inhabern von Boston-Domains einen klaren Wettbewerbsvorteil.











