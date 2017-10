Energie & Umwelt

ROTH ist Energie

ID: 1538763

(firmenpresse) -

ROTH Energie ist der mittelständische Energieanbieter, der Privat- und Gewerbekunden sowie Händlern alle Fragen zum Thema Energie beantwortet.



Was einst mit der Gründung im Jahr 1949 mit dem Verkauf von Schmierstoffen, Petroleum und Traktorentreibstoff begann, umfasst fast 70 Jahre später ein breites Angebot. ROTH Energie beschäftigt heute knapp 350 Mitarbeiter, alles Experten aus den mittlerweile 12 Leistungsbereichen.

Neben dem Vertrieb von Schmier- und Treibstoffen, Mineralöl, Pellets, Erdgas und Strom unterhält das Gießener Familienunternehmen ein großflächiges Tankstellennetz.



Die Energieexperten ermitteln für die Kunden das passende Heizsystem und bauen es auch gleich ein. Installateure und Planer erbringen Sanitärleistungen von der Badplanung bis zur Installation.



Das Wachstum der letzten Jahre macht ROTH Energie zu einem der größten Anbieter für Energie und Versorgungstechnik in Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Dieser große Erfahrungsschatz führt dazu, Produkte und Angebote stets zu verbessern; somit ergibt sich in jedem Leistungsbereich ein Vorteil für die Kunden, den ROTH Energie garantiert - die ROTH Sorglos-Garantie.



Wenn Sie mehr über dieses innovative Unternehmen in Erfahrung bringen möchten, schauen Sie nach unter

http://www.roth-energie.de/





Was einst mit der Gründung im Jahr 1949 mit dem Verkauf von Schmierstoffen, Petroleum und Traktorentreibstoff begann, umfasst fast 70 Jahre später ein breites Angebot. ROTH Energie beschäftigt heute knapp 350 Mitarbeiter, alles Experten aus den mittlerweile 12 Leistungsbereichen.



Theodor-Heuss-Straße 38, 61118 Bad Vilbel





Weitere Pressemitteilungen von Adolf Roth GmbH & Co.KG

Bereitgestellt von: ConnektarDatum: 10.10.2017 - 12:50 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538763Anzahl Zeichen: 1648Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Peter NickelStadt: Gießen Telefon: 06101 55 99 0Meldungsart:Anmerkungen:Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.