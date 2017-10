Freizeitindustrie

Breites Urlaubsangebot für 2018 erschienen: Zehn Studiosus-Kataloge und 71 neue Reisen

(ots) - Die Studiosus-Kataloge für 2018 sind komplett und

machen viel Lust auf Land & Leute: Bereits im Juli waren die beiden

Fernreisen-Kataloge sowie der Katalog "Studiosus smart & small"

erschienen, nun hat der Marktführer aus München auch die

Studienreisen-Kataloge "Südeuropa" sowie "Mittel-, Nord- und

Osteuropa" frisch aufgelegt. Zudem fasst der Wanderreisen-Katalog

2018 nochmals alle Studienreisen für Aktivurlauber übersichtlich

zusammen.



Darüber hinaus hat Studiosus drei weitere Produktlinien-Kataloge

Anfang Oktober veröffentlicht: "Studiosus me & more 2018" ist

speziell für Singles und Alleinreisende gemacht. "Studiosus

CityLights 2018" bündelt Städtereisen mit einem hochwertigen

Besichtigungsprogramm und bequemem Rundum-Service. Und "Studiosus

family 2018" präsentiert Familienurlaub für Eltern mit Kindern

zwischen sechs und 14 Jahren. Insgesamt sind für das kommende Jahr 71

Reisen neu im Studiosus-Angebot. Außerdem soeben erschienen: die neue

Ausgabe des kultimer-Katalogs, der sechsmal jährlich mit spannenden

Events und Kulturtrips aufwartet. Aktuell buchbar ist zum Beispiel

eine Reise nach Namibia mit Schwerpunkt Astronomie und Fotografie.

Informationen zu den Studiosus-Programmen, die auf 1.000 Routen in

mehr als 100 Länder weltweit führen und damit das umfassendste

Angebot seiner Art sind, gibt es in rund 6.400 Reisebüros in

Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie im Internet unter

www.studiosus.com.



Neues aus den Europa-Katalogen



Um sage und schreibe 61 Prozent ist 2017 die Gästezahl in

Griechenland gestiegen: Darauf hat Studiosus reagiert und im

druckfrisch erschienenen Studienreisen-Katalog "Südeuropa 2018"

gleich vier neue Hellas-Reisen aufgelegt.



In zehn Tagen können Studiosus-Gäste beispielsweise die Höhepunkte

Nordgriechenlands erleben - daneben weilen sie vier Tage auf der



Halbinsel Chalkidiki mit ihren Stränden, Pinienwäldern und dem

mystischen Berg Athos. Auf der neuen neuntägigen WanderStudienreise

"Griechenland - aktiv erleben" sind die Teilnehmer auf leichten bis

mittleren Touren von bis zu drei Stunden Dauer in Arkadien und in den

Bergen des Parnass unterwegs. Außerdem erkunden sie mit dem

Studiosus-Reiseleiter die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten des

klassischen Griechenlands ebenso wie eine Ouzodestillerie oder den

ältesten Olivenhain des Landes. Auf einem Bauernhof gibt es selbst

gemachten Wein und einen Imbiss.



Die griechischen Inseln Kos und Rhodos stehen im Mittelpunkt einer

neuen zehntägigen Studienreise zu den "Perlen des Dodekanes".

Vorgesehen ist unter anderem ein Bootsausflug zur Vulkaninsel

Nisyros. Wer auf den Ausflug verzichten möchte, kann auf einer

"Extratour" - das sind vorbereitete Alternativen zum ausgeschriebenen

Gruppenprogramm, die es in dieser Form nur bei Studiosus gibt - eine

Radtour unternehmen. Im ehemals türkischen Dorf Kermete unterhalten

sich die Studiosus-Gäste mit einem Einheimischen bei lokalen

Spezialitäten über das Verhältnis zwischen der Türkei, Griechenland

und Europa. "Der Weg ist das Ziel" heißt es bei der Tour "Balkan -

Griechenland - im Komfortbus nach Athen", die in 22 Tagen durch

sieben Länder Südosteuropas führt.



Die neue Wanderreise "Asturien - Kantabrien - Wanderparadies Picos

de Europa" erweitert das Spanien-Angebot des Veranstalters und in

Portugal erleben die Studiosus-Gäste auf einer zehntägigen

Studienreise die Höhepunkte des Südens. Im Katalog "Mittel-, Nord-

und Osteuropa" hat Studiosus neue Aktivreisen nach Frankreich,

Rumänien und Bulgarien aufgelegt. Die Studienreise "Republik Moldau -

Europas unbekannter Osten" mit einem Abstecher in den östlichen

Landesteil Transnistrien verspricht einen Einblick in ein

"touristisches Unschuldsland für Entdecker". Mithilfe des

Studiosus-Reiseleiters finden sich die Gäste in den

unterschiedlichsten Lebenswelten zurecht. Sie treffen

Bessarabiendeutsche und Gagausen und erfahren von einer junge Familie

bei Schafskäse-Kostproben aus der eigenen Käserei vom gegenwärtigen

Moldauer Landleben. Zwei Tage übernachten sie in traditionellen

Bauernhäusern, die liebevoll restauriert wurden. Kaviar verkosten

statt Festung erkunden heißt es auf einer "Extratour" in

Transnistrien.



Die Studienreise-Highlights in der Ferne



Das mit Abstand beliebteste Studiosus-Fernreiseziel ist aktuell

das südliche Afrika. Hier können Studiosus-Gäste 2018 wieder aus rund

20 verschiedenen Angeboten wählen. Ob wandern in Südafrika,

Wüstenflair in Namibia oder Safaricamps in Botswana: Für jeden

Geschmack ist etwas dabei.



Aber auch der Westen und Osten des Kontinents liegen bei den

Studiosus-Gästen im Trend. Neue Studienreisen führen im kommenden

Jahr nach Nubien und in den Sudan, zum Gorilla-Trekking nach Uganda

und nach Benin, Togo und Ghana in Westafrika. Nach Ägypten hat

Studiosus für 2018 zudem zwei weitere neue Reisen mit Nilkreuzfahrten

aufgelegt und damit sein Ägypten-Programm auf insgesamt vier Reisen

erweitert.



In Südostasien und Zentralasien bereichern zehn neue Touren das

Studiosus-Programm, unter anderem nach Vietnam, Aserbaidschan-Iran,

in die Bergwelt des Pamirs nach Tadschikistan und nach Japan. Bei der

zwölftägigen PreisWert-Studienreise "Vietnam - Höhepunkte" geht es

beispielsweise nach Hanoi und Saigon - Einblicke in die

vietnamesische Kochkunst und Spiritualität inklusive. Auch Ausblicke

vom auf 1600 Metern Höhe gelegenen Luftkurort Sa Pa gehören zum

Programm. Der Studiosus-Reiseleiter bringt dabei seinen Gästen die

traditionelle Lebensweise des Bergvolks der Zay näher - dort

schleppen noch Wasserbüffel den Reis zur Mühle und die Häuser sind

strohgedeckt.



Bei der neuen 15-tägigen Studienreise "Vietnam - Kambodscha -

Thailand - Impressionen Südostasiens" erkunden die Studiosus-Gäste

Saigon zu Fuß, den Mekong per Schnellboot, Phnom Penh mit der

Fahrradrikscha und das gigantische Angkor mit dem Tuk-Tuk. Sie

unterhalten sich mit Studenten des Goethe-Instituts über das

kambodschanische Alltagsleben und mit dem einzigen Winzer Kambodschas

über seine lieblichen Weine. Wer in Phnom Penh nicht mit ins

Nationalmuseum möchte, für den hat Studiosus eine besondere

"Extratour" als Alternative zum ausgeschriebenen Programm

vorbereitet: den Khmer Architecture Walk mit den architektonischen

Meisterwerken der Stadt.



Über die Unternehmensgruppe Studiosus



Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Die

hohe Qualität der Programme, erstklassige Reiseleiter und ständige

Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben

Studienreisen hat Studiosus auch attraktive studienreisenahe Angebote

im Programm, wie beispielsweise smart & small (Reisen in kleinen

Gruppen) und me & more (Reisen für Singles). Im Jahr 2017 reisten

103.550 Gäste in mehr als 100 Länder weltweit mit der

Unternehmensgruppe Studiosus, zu der auch die im günstigeren

Rundreisesegment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo gehört.

Der Umsatz erreichte im gleichen Zeitraum ein neues Rekordniveau von

275.650.000 Euro. Insgesamt hat die Unternehmensgruppe Studiosus über

1.000 Routen im Programm. Am Firmensitz in München sind derzeit 335

Mitarbeiter beschäftigt, davon 24 Auszubildende. Zudem arbeitet

Studiosus mit 570 Reiseleitern weltweit zusammen. Gegründet wurde das

Familienunternehmen am 12. April 1954. Internet: www.studiosus.com







