Maxwell Scott veröffentlicht neue Kollektion ’Die Rückkehr der Klassiker‘

(firmenpresse) - Maxwell Scott ist anders als andere. Die hochwertige Lederwarenmarke mit Sitz in England produziert alle seine Produkte in Italien – und das noch in Handarbeit. Diese präzise Herangehensweise sorgt nicht nur für exzellente Qualität, sondern setzt auch den Maßstab für die neue Kollektion mit dem Namen ‘Die Rückkehr der Klassiker’. Mit dieser Kollektion werden nicht nur klassische und beliebte Taschen von Maxwell Scott neu aufgelegt, sondern es werden auch einige komplett neue hochwertige Produkte vorgestellt. Jedes Produkt wurde von Catriona Forsyth entworfen. Die bekannte Designer hat bereits mit Marken wie Calvin Klein, Alexander McQueen und Karl Lagerfeld zusammengearbeitet.



“Jede Maxwell Scott Tasche verkörpert den typisch britischen Stil. Es ist dieser klassische Stil, welcher den Tasche das gewisse Extra gibt – nichtsdestotrotz sind sie aber auch modern und im Alltag einsetzbar. Die neuen Kollektion verbinden Nützlichkeit mit zeitlosem Stil.” - Catriona Forsyth, Designerin



Über die vergangen Monate entstanden Stücke, die einzigartig und elegant sind und welche die Marke Maxwell Scott widerspiegeln. Dabei wurden auch vor neuen Farben und Formen nicht zurückgeschreckt, denn die Luxusmarke bietet jetzt Produkte in Trendfarben wie Weinrot und Petrol an. Die neuen Taschen und Accessoires wurden bewusst für modernen Frauen und Männern entworfen, welche das Leben mit Selbstsicherheit angehen und die Stil, Eleganz und Nützlichkeit miteinander vereinen wollen.



Insgesamt setzt sich die neue Kollektion aus 14 neu aufgelegten sowie 6 komplett neuen Produkten zusammen. Bei der Neugestaltung der Klassiker wurde besonders darauf geachtet, dass der ursprüngliche Charm nicht verloren geht. Daher wurden bei den bereits bestehenden Taschen nur kleine Veränderungen vorgenommen, die diese Modelle noch alltagstauglicher und hochwertiger machen. Jedes Produkt besteht aus vollnarbigem Leder, welches mit natürlichen, pflanzlichen Gerbstoffen gegerbt wird. Durch die traditionelle Verarbeitung des Leders entwickelt jede Tasche über die Jahre eine besondere Patina (Oberflächenstruktur), die die Taschen dadurch zu echten Unikaten werden lassen. Die britische Marke Maxwell Scott ist dabei so sehr von den Taschen der neuen Kollektion überzeugt, dass die Marke eine einzigartige Garantie von 25 Jahren anbietet.

Über Maxwell Scott:



Das englische Familienunternehmen Maxwell Scott Bags lebt von seiner Leidenschaft für Design, seinem Unternehmergeist und von seiner Liebe zu Italien. Firmengründer, William Forshaws Entscheidung Maxwell Scott Bags zu gründen, wurde vom Hobby seiner Mutter geprägt. Auf ihren zahlreichen Italienreisen begann sie besondere Leder Handtaschen und Aktenkoffer zu kaufen und auf „Handtaschen Partys“ an Freunde weiterzuverkaufen. Die Freizeitbeschäftigung seiner Mutter kombiniert mit seinen Erfahrungen aus der Werbebranche inspirierten William, entgegen der Schnelllebigkeit seiner Zeit, zeitlose, klassische und qualitativ hochwertige Designerstücke zu entwerfen.



Seit der Gründung von Maxwell Scott Bags im Jahre 2002 hat sich viel verändert. Das aus London stammende Unternehmen ist für größere Büro- und Lagerräume in den Norden von England, nach York, umgezogen und hat den Messestand gegen einen Online-Shop getauscht.

