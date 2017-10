SER als "Visionär" platziert

(PresseBox) - Visionär ? so platziert Gartner die SER Group im neuen Magic Quadrant for Content Services Platforms 2017* (CSP). Mit dieser Bewertung macht SER den größten Sprung gegenüber allen anderen Herstellern im MQ. Der neue CSP-Quadrant vereint die bislang separaten MQs für ECM und EFSS (enterprise file sync and share).



Immer mehr Unternehmen verlangen nach übergreifenden Content Services-Lösungen, die Enterprise Content Management (ECM), Collaboration und EFSS auf einer einheitlichen Technologieplattform vereinen. Doxis4 von SER erfüllt Gartners Anforderungen an diese state-of-the-art Content Services-Technologien. ?Wir fühlen uns in der Doxis4-Entwicklung bestärkt?, freut sich Dr. Gregor Joeris, CTO der SER Group: ?Gartners Definition von Content Services-Plattformen deckt sich mit unserer Vision.?



Verglichen mit den bislang am Markt bekannten, getrennten Technologieplattformen für ECM und EFSS, ist der ganzheitliche Ansatz mit einem einheitlichen Metadaten-Management das Alleinstellungsmerkmal von SER. Der Gartner-Report bestätigt das: ?SER Group's unified CSP platform is built as an integrated, cross-functional Content Service Bus that can federate content sources, deployment models and processes?.



Kunden schätzen Usability



Innovative, zukunftsgetriebene und fortschrittliche Technologien zu entwickeln, war immer zugleich ambitioniertes Ziel und die große Stärke von SER. Gartner bescheinigt SER dabei langjährige Expertise in der Entwicklung fortschrittlicher Technologien und vereinfachter User-Interfaces. Im Report des MQs gibt Gartner wieder, dass SER-Kunden die Usability der Doxis4-Software schätzen. Hervorgehoben werden die Einfachheit und Geschwindigkeit bei der Einführung der Standardsoftware. Die Belastbarkeit, Performance, Mandantenfähigkeit und Mehrsprachigkeit prädestinieren Doxis4 für den internationalen Einsatz. Doxis4 ist modular aufgebaut und bietet eine Vielzahl horizontaler und vertikaler Lösungen.



Ganzheitlicher Ansatz aus ECM, BPM und Collaboration





Ein Beispiel für die Kombination verschiedenster Content Services ist der Doxis4 iRoom. Er verbindet Dokumentenmanagement, Collaboration und File Sharing mit nativen ECM- und BPM-Funktionen. ?Dieser ganzheitliche Ansatz erfüllt moderne Digitalisierungsanforderungen und ist das Fundament unseres Erfolges?, ist Morad Rhlid, Geschäftsführer der SER Solutions International GmbH, überzeugt.



*The Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms 2017: Karen A. Hobert, Michael Woodbridge, Joe Mariano, Gavin Tay, 5 October 2017



Magic Quadrant for Content Services Platforms bei Gartner



**SER ist als Nummer 1 der größte europäische ECM-Hersteller gemäß Umsatz, Rohertrag, Betriebsergebnis und Mitarbeiteranzahl nach den jeweils aktuell veröffentlichten Bilanzen.



Gartner Disclaimer



Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose..



Das Unternehmen SER



Größter europäischer Software-Hersteller für Enterprise Content Management*



Top 5 der ?software-only? ECM-Hersteller der Welt



Inhabergeführtes Unternehmen



Software ?Made in Germany?



?Visionary? im Gartner ?Magic Quadrant for Content Services Platforms? (CSP)



?Strong Performer? in beiden ECM Waves von Forrester



Mehr als 550 Mitarbeiter



Weltweit mehr als 2.000 Referenzen, davon die Hälfte der DAX?30?Unternehmen



Größte ECM-Entwicklungsabteilung in Europa



Die Software Doxis4



Standardisierte ECM-Software für Großkonzerne, Mittelstand und öffentliche Verwaltung



Eine einheitliche ECM-, BPM- und Collaboration-Plattform mit



einem übergreifenden Metadaten-Management



einer Vielzahl horizontaler und vertikaler Lösungen



einem hybriden BPM für alle Geschäftsprozesse von ad hoc bis stark strukturiert



einer Collaboration-Komponente für den sicheren Austausch von Informationen im Unternehmen und mit externen Partnern



*gemessen an Umsatz, Rohertrag, Betriebsergebnis und Mitarbeiteranzahl nach den jeweils aktuell veröffentlichten Bilanzen.





