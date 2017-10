Scherheit im IoT: Hilft die Sealed Cloud-

ID: 1538812

(PresseBox) - Bis 2020 sollen rund 50 Milliarden Dinge ? Maschinen, Produkte und Sensoren ? vernetzt sein und dabei automatisch große Mengen an Daten erfassen, auswerten, miteinander verknüpfen und im Netzwerk verfügbar machen. Dabei birgt das Internet der Dinge (IoT) neben technologischen Herausforderungen auch erhebliche Risiken, beispielsweise durch Hacker oder Cyberkriminelle.



So steht und fällt das IoT mit der Datensicherheit und dem technischen Datenschutz ? und genau hier können Uniscon und TÜV SÜD einen wesentlichen Beitrag leisten. Uniscon-CEO Martin Kinne und Dr. Dirk Schlesinger, CDO von TÜV SÜD, zeigen auf der IT-Sicherheitsmesse it-sa 2017, wie eine sichere Datenverarbeitung und -übertragung im IoT umgesetzt werden kann. Schwerpunkt ihres Vortrages ist Uniscons Sealed Cloud als Enabler für Big-Data-Analysen, M2M-Kommunikation und das IoT.



Als Beispiel führen Kinne und Schlesinger das ?Smart Traffic Balancing? auf ? also das intelligente Verkehrsmanagement auf Basis automatisch erfasster Verkehrsdaten. ?Für einen reibungslosen Ablauf muss hier unter anderem sichergestellt werden, dass die fahrzeug- und straßenbezogenen Daten zuverlässig von den dazu installierten Sensoren stammen und nicht von Dritten manipuliert werden können?, sagt Kinne. Außerdem dürfe es nicht möglich sein, durch Korrelation der erhobenen Daten beispielsweise Rückschlüsse auf Einzelpersonen zu ziehen. Hier kommt Uniscons patentierte Sealed-Cloud-Technologie ins Spiel.



Das Besondere: Die Sealed Cloud sorgt mit rein technischen Maßnahmen dafür, dass die Übertragung und Speicherung von Verkehrsdaten verschlüsselt erfolgt und dass sowohl Daten als auch Verbindungsinformationen während der Verarbeitung geschützt sind. Zusätzlich ermöglicht Uniscons Technologie auch datenschutzkonforme Datenverarbeitung und Big-Data-Analysen. Das gilt für viele Anwendungsgebiete ? deshalb stellen die beiden Unternehmen auf der it-sa 2017 das komplette Spektrum ihrer digitalen Leistungen vor.





Besuchen Sie uns auf unserem Uniscon-Stand in Halle 10.0 ? 428 ? wir freuen uns auf Ihren Besuch! Den Stand von TÜV SÜD finden Sie in Halle 9 ? 250.



Die Uniscon GmbH ist Technologieführer im Bereich Cloud Security. Als Experte für versiegelte Cloud-Technologien bieten sie auf Basis der international patentierten Sealed Cloud Technologie technische Lösungen und eigene Cloud Services an. Die Sealed Cloud repräsentiert einen technischen Durchbruch bei der Realisierung hochsicherer Rechenzentren: Sie schützt Daten auf so hohem Niveau, dass selbst der Anbieter mit ausschließlich technischen Maßnahmen vom Zugriff auf die Daten bei der Speicherung UND während der Verarbeitung ausgeschlossen ist. Seit Mitte 2017 ist Uniscon Teil der TÜV SÜD AG.





Die Uniscon GmbH ist Technologieführer im Bereich Cloud Security. Als Experte für versiegelte Cloud-Technologien bieten sie auf Basis der international patentierten Sealed Cloud Technologie technische Lösungen und eigene Cloud Services an. Die Sealed Cloud repräsentiert einen technischen Durchbruch bei der Realisierung hochsicherer Rechenzentren: Sie schützt Daten auf so hohem Niveau, dass selbst der Anbieter mit ausschließlich technischen Maßnahmen vom Zugriff auf die Daten bei der Speicherung UND während der Verarbeitung ausgeschlossen ist. Seit Mitte 2017 ist Uniscon Teil der TÜV SÜD AG.

Weitere Pressemitteilungen von Uniscon GmbH

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 10.10.2017 - 14:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538812Anzahl Zeichen: 2817Kontakt-Informationen:Stadt: München Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.