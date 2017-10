Urlaub & Reisen

COOEE alpin Hotel Kitzbüheler Alpen: Smart and easy

ID: 1538815

Appartement Aussicht im Winter im COOEE alpin Hotel Kitzbühler Alpen (COOEE alpin Hotels) Appartement Aussicht im Winter im COOEE alpin Hotel Kitzbühler Alpen (COOEE alpin Hotels)

(firmenpresse) - Das COOEE alpin Hotel Kitzbüheler Alpen liegt in St. Johann in Tirol – direkt neben dem Skilift. Das macht den Ein- und Ausstieg ins Ski- und Sporterlebnis ganz einfach. Genau so wollen das auch die beiden Initiatoren Rainer Schönfelder und Hermann Maier haben.



Es trifft genau den Geschmack von Familien und Genuss-Skiläufern, wenn vom Frühstückskipferl ein einfacher „Umsteigschwung“ auf die Piste, zur Kinder¬skischule, zum Skiverleih und zur Spielwiese reicht. Im COOEE alpin Hotel Kitzbüheler Alpen ist das so. Es liegt direkt am Sessellift Hochfeld und am Schlepplift Rueppenhang. Das Skigebiet St. Johann in Tirol setzt über 40 Kilometer Pisten aller Schwierigkeitsgrade und eine Funslope auf die Tagesordnung. Durch die nahe liegenden Skigebiete SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental und Kitzbühel dreht sich der Kilometerstand auf über 500. Abseits der Skipisten zeigt sich der Winter in den Kitzbüheler Alpen voller Inspirationen: Dafür sorgen über 250 Kilometer, mit dem Tiroler Gütesiegel ausgezeichnete Loipen, ein weitläufiges Netz an Winterwanderwegen und Rodelstrecken – und dazwischen immer wieder urgemütliche Skihütten. „Einsame Wölfe“ starten zu einer Traum-Skitour auf den Harschbichl am Kitzbüheler Horn. Beim Tandem-Paragleiten ist ein weitsichtiger „Überdrüberblick“ gefragt, beim Eislaufen und Eisstockschießen Kufen- und Teamgeist. Ein Fall für alle ist eine romantische Pferdeschlittenfahrt durch die glitzernde Landschaft, eingepackt in warme Decken.

Kalt-warm zwischen Berg und Tal

Zum Aufwärmen empfiehlt sich danach dennoch der Gang in Sauna, Ruhe- oder Fitnessraum des COOEE alpin Hotels – oder in die Panorama Badewelt St. Johann (täglich 2 h gratis für COOEE alpin-Gäste). Danach stillt man seinen kleinen oder großen Hunger im COOEE alpin Hotel bei einem Drei-Gänge-Abendmenü mit Salatbuffet. Die Einzel- und Doppelzimmer sind zeitlos-komfortabel, funktionell und barrierefrei eingerichtet. Von dem 48 m2 großen Familienzimmer mit zwei getrennten Schlafzimmern, bis zur 104 m2 großen Herminator-Suite für bis zu zehn Personen mit eigener Küchenzeile ist alles zu haben. Gut ausgeschlafen startet man dann am nächsten Tag mit einem gesunden, regionalen Frühstück in den nächsten aufregenden Winterurlaubstag. Die Skier stehen dafür zumindest im Skiraum bereit. www.cooee-alpin.com





Angebote im COOEE alpin Hotel Kitzbüheler Alpen

07.–19.01.18, 21.01.–03.02.18, 03.03.–24.08.18:

Preise p.P.: ÜN mit HP ab 44 Euro, Kinder bis 5 Jahre frei, Kinder bis 13 Jahre ab 22 Euro, Kinder bis 17 Jahre ab 30,80 Euro



Top-Veranstaltungen 2018

11.–14.01.18: 16. Snow Polo World Cup – Reith bei Kitzbühel

16.–21.01.18: 78. Hahnenkamm Rennen Weltcup – Kitzbühel

08.–11.03.18: artacts 2018 – Intern. Festival für Jazz und improvisierte Musik – St. Johann in Tirol

Im Winter jeden Di. 20.30 Uhr: Snow Show der Skischule St. Johann – neben dem Hotel





2.896 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!



COOEE alpin Hotels

COOEE alpin Holding GmbH.

Millennium Tower, 32. Etage

A-1200 Wien,Handelskai 94–96

Tel.:+43 (0)5 125 657 1070

E-Mail:booking(at)cooee-alpin.com

www.cooee-alpin.com



Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Weitere Pressemitteilungen von mk Salzburg

Bereitgestellt von: mkSalzburgDatum: 10.10.2017 - 14:07 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538815Anzahl Zeichen: 3060Kontakt-Informationen:Meldungsart: UnternehmensinformationVersandart: VeröffentlichungFreigabedatum: 10.10.2017Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.