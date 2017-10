Vermischtes

„Lachen live“ erstmalig in Rheine

(firmenpresse) - In den schönsten Cafes, Bars und Restaurants erleben die Gäste und deren Freunde einen ausgelassenen Abend mit namhaften Künstlern, die in bundesweit bekannten Comedy-Shows, wie dem „Quatsch Comedy Club“ oder „Nightwash“ auftreten.

Die Besucher kaufen sich Karten für Ihr Lieblingslokal und genießen den Abend bei guter Laune und hervorragender Küche. Dabei wechseln die Comedians zwischen dem Extrablatt, dem Cafe Central, dem Hypothalamus und Hues Ecke. Jeder Künstler begeistert in einem 20 minütigen Auftritt, dann wechselt er den Standort. Einlass ist für die Besucher ab 18:00 Uhr und Beginn ist 19:30 Uhr.

„Uns ist es immer wichtig, dass wir den Gästen einen abwechslungsreichen Abend bieten.“ sagt Collin van Endert von Lachen live. „Dabei achten wir darauf, dass wir den interessierten Besuchern einen Bauchredner, einen Zauberkünstler, einen Stimmenimmitator und einen Kabarettist präsentieren.“

Christian Korten begeistert als Humorist und Stimmenimmitator, Hans Ehrhard, Peter Maffay, Dieter Bohlen, Frans Beckenbauer, Wolfgang Scheuble oder Angela Merkel, er hat Sie alle drauf.

Lachen live freut sich auf einen unterhaltsamen Abend in Rheine. Karten für die Veranstaltung sind in den teilnehmenden Locations erhältlich.



