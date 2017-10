Bau & Immobilien

Premium-Dampfsauger - neues Topmodell

(firmenpresse) - Mit dem Premium-Dampfsauger hat die Fa. Häußler aus dem baden-württembergischen Schwörzkirch ein neues Modell in sein Lieferprogramm aufgenommen, das im Haushaltssegment neue Maßstäbe setzt. Bis zum 31. Oktober können Kunden das leistungsstarke Gerät mit 300 Euro Preisnachlass erwerben.







Top-Modell im Haushaltssegment







"Bisher war der Profi-Dampfsauger DesiderioPLUS unser Top-Modell im Haushaltssegment", erläutert Inhaber und Geschäftsführer Michael Häußler, "der Premium-Dampfsauger bietet mehr Leistung, umfangreicheres Standardzubehör, bequemere Bedienung und besticht durch sein attraktives Design." Der Dampfsauger ist mit einer Gesamtleistung von 3200 Watt (2200-Watt-Dampfkessel und 1000-Watt-Saugmotor) extrem leistungsstark und besitzt mit einem max. Druck von 8 bar einen extrem hohen Dampfdruck, dies spiegelt auch die max- Dampftemperatur von 170°C wider. Aufgrund der besonderen Form des Kessels wird das Wasser im Premium-Dampfsauger bereits während des Füllvorgangs erhitzt - dadurch entstehen beim Nachfüllen nur geringe Druck- und Temperaturverluste. Ein großes Plus ist die einfache Bedienung der Dampf- und Saugtasten. Ein weiteres Plus ist das umfangreiche Standardzubehör.







Schnelle, bequeme und hygienische Reinigung







Die Reinigung mit dem Dampfsauger hat gegenüber dem herkömmlichen Putzen mit Eimer und Lappen zahlreiche Vorteile. Beim Dampfsauger sind Putzen und Saugen ein Arbeitsgang - das spart Zeit und ist bequem. Die Reinigung mit heißem Wasserdampf beseitigt nicht nur Schmutz, sondern tötet auch Keime, Milben und Krankheitserreger zuverlässig ab - und sorgt so für hygienische Sauberkeit. Dank der integrierten Wasserfilterung ist das Arbeiten mit dem Dampfstaubsauger auch für Hausstauballergiker ideal. Der Wasserverbrauch ist gering, und auf teure chemische Reinigungsmittel kann weitgehend verzichtet werden.









Breites Einsatzspektrum







Das Einsatzgebiet von Dampfsaugern umfasst alle wesentlichen Reinigungsarbeiten, die in Privathaushalten anfallen. In der Küche werden selbst hartnäckige Fettflecken mit dem heißen Dampf sanft gelöst und gleichzeitig abgesaugt. In Bad und WC sorgt der Dampfreiniger auch dort für rückstandslose Sauberkeit, wo das Putzen mit Lappen und Eimer oft schwerfällt - etwa in Fliesenfugen, Fensterdichtungen oder in den Schubleisten von Duschtüren. Alle harten Böden wie zum Beispiel Parkett, Steinböden und Fliesen reinigt und trocknet der Dampfstaubsauger schnell und gründlich. Fenster und Fensterrahmen können mit dem Dampfsauger ganz bequem ohne Reinigungsmittel geputzt werden. Auch bei Textilien erzielt die Reinigung mit dem Dampfreiniger beste Ergebnisse. Polster, Teppiche und Matratzen befreit der Dampfstaubsauger von Schmutz und Tierhaaren, Milben und Bakterien. Bewährt hat sich der Dampfsauger auch bei der Reinigung von Jalousien und Gardinen, die nach dem Absaugen wieder falten- und knitterfrei sind.

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für Garten- u. Haushaltsgeräte, sowie Industriereiniger. Gegründet 1984 von Karl Häußler kümmern wir uns inzwischen mit 7 Mitarbeitern um die Belange unserer Kunden. Neben unseren Produkten wie Rasenmäher Roboter und Dampfsauger bieten wir selbstverständlich auch den Kundendienst und den Service für unsere Geräte und Maschinen an. Wir sind immer bestrebt, die Haus- u. Gartenarbeit so einfach wie möglich zu machen. Mit den Rasenrobotern und Saugrobotern können bereits Mäh- und Saugarbeiten vollautomatisch erledigt werden.

Häußler - Motor- u. Reinigungsgeräte

Michael Häußler

Grundweg 10

89604 Schwörzkirch

michael-haeussler(at)karlhaeussler.de

4973917726655

http://robomaeher.de



