Urlaub & Reisen

Zwischen Tauern und Nockbergen im COOEE alpin Hotel Lungau

ID: 1538825

Begrüßung der Gäste im COOEE alpin Hotel Lungau (COOEE alpin Hotels) Begrüßung der Gäste im COOEE alpin Hotel Lungau (COOEE alpin Hotels)

(firmenpresse) - Mit einem besinnlichen Advent, mit Bergen von Schnee und mit offenen Augen für schöne Traditionen lockt der Salzburger Lungau in den Winter. Das COOEE alpin Hotel Lungau ist der ideale Platz, um die schnee¬sicheren Pisten zwischen Tauern und Nockbergen auszukosten.



Auf 1.200 Meter Seehöhe, umgeben vom jüngsten UNESCO Biosphärenpark Österreichs, liegt das COOEE alpin Hotel Lungau in Zederhaus. Die weltberühmte Skiarena Obertauern, die Skigebiete Katschberg-Aineck, Großeck-Speiereck sowie Fanningberg sind in 20 bis 40 Kilometern Entfernung – und mit dem Gratis-Skibus – rasch erreicht. Skifans haben ringsum insgesamt 150 Pistenkilometer vor den Brettln. Das Zederhaustal ist mit einer schneesicheren Ausgangsseehöhe von über 1.200 Metern und 50 Gipfeln aller Schwierigkeitsstufen auch ein Geheimtipp für Tourengeher. Langläufer gleiten auf der Zederhaus-Loipe durch glitzernde Schneefelder und dem 200 Kilometer langen Lungauer Loipennetz entgegen. Rodeln, Stockschießen, Eislaufen oder eine Pferdeschlittenfahrt: in der Naturparkgemeinde Zederhaus begegnen Familien und Romantiker dem Winter auf viele Arten.



Romantischer Lungauer Advent



Ab Anfang Dezember gibt es einige sehenswerte Adventveranstaltungen im Lungau. Zu den Highlights zählen der Adventszauber im Schlosspark Tamsweg, der Weihnachtsmarkt auf Burg Mauterndorf, der Advent am Zederhauser Mühlenweg und jedes Wochenende der Adventzauber St. Michael. Nach der Kälte tut es gut, in die vier Wände des COOEE alpin Hotel Lungau zurückzukehren: In der Sauna und im Ruheraum lässt man den Tag in wohliger Wärme und Ruhe nochmal revue passieren. Im Fitnessraum können sich alle auspowern, die noch nicht genug Bewegung abbekommen haben. Das weckt auch den Appetit auf das Drei-Gänge-Dinner mit Salatbuffet, bevor man sich in den gemütlichen Zimmern des COOEE alpin Hotel Lungau zurückzieht. Schließlich warten am nächsten Tag weitere Abenteuer auf den Pisten, Loipen, Skitourenrouten und Schneeschuhtrails zwischen Tauern und Nockbergen. www.cooee-alpin.com





COOEE alpin Hotel Lungau: Events Dezember-Jänner 2017

01.12.17: Gernot Kulis – „Herkulis“ – Großsporthalle Tamsweg

01.12.17: 16 Uhr: Adventszauber – Schlosspark Tamsweg

02.–03.12.17, 08.–10.12.17, 16.–17.12.17, 22.–23.12.17: Adventzauber – St. Michael

05.12.17: 18 Uhr: Krampuslauf der Weiher Toifen – Zentrum Mariapfarr

08.–10.12.17: 13-19 Uhr: Weihnachtsmarkt – Burg Mauterndorf

16.12.17: 15.45–22 Uhr: Advent am Mühlenweg – Zederhaus Dorf (bei den Mühlen)

16.12.17: 19.30 Uhr: Weihnachtskonzert Golbert „unplugged“ – Großsporthalle Tamsweg

31.12.17: Großes Feuerwerk – Skiabfahrt Stranach St. Michael

01.01.18: 10 Uhr: Neujahrseisstockschießen – Eisbahn in Lintsching, St. Andrä

05.01.18: 4 Stunden Classica Eismarathon für Oldtimer u. Youngtimer – Lungauring, St. Michael

13.–20.01.18: Ballonwoche – Flugplatz, Mauterndorf



COOEE alpin Hotel Lungau Preise Winter 2017/18

Preise p.P.: im DZ ab 35,50 Euro – im EZ ab 50 Euro – im Familienzimmer ab 46 Euro





3.016 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!



COOEE alpin Hotels

COOEE alpin Holding GmbH.

Millennium Tower, 32. Etage

A-1200 Wien,Handelskai 94–96

Tel.:+43 (0)5 125 657 1070

E-Mail:booking(at)cooee-alpin.com

www.cooee-alpin.com



Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Weitere Pressemitteilungen von mk Salzburg

Bereitgestellt von: mkSalzburgDatum: 10.10.2017 - 14:25 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538825Anzahl Zeichen: 3238Kontakt-Informationen:Meldungsart: UnternehmensinformationVersandart: VeröffentlichungFreigabedatum: 10.10.2017Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.