UNO-Flüchtlingshilfe: 71 Millionen Euro für Rohingya-Hilfe benötigt / Massenflucht nach Bangladesch geht weiter

(ots) - Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen

(UNHCR) braucht dringend zusätzliche 71 Millionen Euro, um in den

kommenden sechs Monaten die etwa 520.000 Rohingya-Flüchtlinge in

Bangladesch mit Unterkünften und lebenswichtigen Gütern versorgen zu

können.



Hintergrund des Aufrufs ist die anhaltende Massenflucht. Allein

gestern, am 9. Oktober, überquerten mehr als 11.000 Rohingya die

südöstliche Grenze nach Bangladesch. Die meisten Flüchtlinge kommen

aus der Region um Buthidaung, die in der Provinz Rakhine in Myanmar

liegt. Die Lage ist verzweifelt. Viele Neuankömmlinge berichten von

Brandschatzung und Morden in Buthidaung, andere Rohingya flüchten aus

Angst vor weiterer Gewalt.



Die Flüchtlinge sind oft bis 14 Tage zu Fuß unterwegs, bis sie

Bangladesch erreichen. Auf dem lebensgefährlichen Weg müssen sie

Sumpfgebiete durchqueren und schwimmen durch den Grenzfluss Naf.

Dabei tragen sie die wenigen Habseligkeiten, die sie auf der

überstürzten Flucht mitnehmen konnten und ihre Kinder.



In Bangladesch angekommen werden die Geflüchteten von der

Grenzregion in die Camps in Kutupalong und Balukhali transportiert.

UNHCR-Helfer haben bereits per LKW Plastikplanen und Wasserkanister

in die Lager gebracht. Gemeinsam mit Regierungsbehörden und anderen

Partnern koordinieren der UNHCR die Verteilung von Hilfsgütern - vor

allem Trinkwasser und Essen - und sorgen für die ärztliche

Versorgung.



Um potenzielle Neuankömmlinge adäquat unterstützen zu können,

werden jetzt zusätzliche Sanitäts- und Versorgungsstationen an der

Grenze eingerichtet. "Um eine angemessene und langfristige Versorgung

der Flüchtlinge zu gewährleisten, fehlt dem UNHCR jedoch das Geld",

so der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, Peter

Ruhenstroth-Bauer. "Deshalb rufen wir dringend zu Spenden für die

Rohingya-Hilfe unseres Partners UNHCR auf." Von den benötigten 71



Millionen Euro sind bislang lediglich 20,5 Millionen angekommen.



Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch brauchen Hilfe:



Spendenkonto UNO-Flüchtlingshilfe

Sparkasse Köln-Bonn

IBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50

BIC: COLSDE33

Stichwort: Nothilfe Bangladesch



Spenden online unter: www.uno-fluechtlingshilfe.de







