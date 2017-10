Urlaub & Reisen

Costa Crociere bestätigt Karibik-Präsenz in der Wintersaison 2017/18 (FOTO)

(ots) -

Nach den schweren Hurrikan-Stürmen, von denen einige

Karibik-Inseln betroffen sind, hat Costa zusammen mit seinen

regionalen Partnern vor Ort die Reiserouten seiner drei Schiffe für

die kommende Saison leicht angepasst. Die Costa Magica läuft auf

ihrer 14-tägigen Kreuzfahrt "Bezaubernde Kleine Antillen und Karibik"

zwischen dem 15. Dezember 2017 und 23. März 2018 unter anderem die

niederländischen Antillen an. Neu auf der Reiseroute sind die Häfen

Bonaire, Aruba und Curacao, die größte der niederländischen

karibischen Inseln, die sowohl als Schnorchelparadies als auch für

seine schöne kleine Hauptstadt Willemstad berühmt ist. Der karibische

Heimathafen der Costa Pacifica ist vom 21. Dezember 2017 bis 31. März

2018 Pointe-á-Pitre auf Guadelupe. Über La Romana und Catalina

Island geht es über Saint Kitts, Antigua und Martinique mitten ins

karibische Azurblau.



Weihnachten oder Silvester in die glasklaren Gewässer von Amber

Turk und Grand Turk Island eintauchen? Das ist möglich auf der

7-tägigen Kreuzfahrt "Festtage zwischen Florida und den Bahamas" mit

der Costa Deliziosa. Im Januar und Februar 2018 läuft das Schiff auf

seiner 10-tägigen Kreuzfahrt "Magische Karibik" ab Port Everglades

(USA) Traumstrände auf den Bahamas, Grand Cayman, Honduras, Belize

sowie Costa Maya und Cozumel in Mexiko an.



Alle Routenanpassungen der drei Costa Schiffe Costa Magica, Costa

Deliziosa und Costa Pacifica sind unter

http://www.costakreuzfahrten.de/info-karibik zu finden. "Wir sind

davon überzeugt, dass sich unsere Gäste mit den neuen Destinationen

und Ausflugsprogrammen auf die schönsten Karibik-Erlebnisse freuen

können", erklärt Hardy Puls, Chef für Costa in Deutschland.



Seit über 50 Jahren gehört das Winter-Traumziel Karibik fest in

das Programm von Costa Kreuzfahrten. Viele Reiserouten zu den



schönsten Stränden der Karibik, kristallklarem Wasser und malerische

Kolonialstädten wurden seitdem entworfen, um den Bedürfnissen jedes

Gastes gerecht zu werden.



Preisbeispiel für die Redaktionen:



Costa Magica "Bezaubernde Kleine Antillen", 14-tägige Kreuzfahrt

ab/bis Guadeloupe inklusive Flug ab/bis Frankfurt - Dezember 2017 bis

Februar 2018, ab 1.499 Euro pro Person.



Hilfsmaßnahmen



Zusammen mit ihrer Muttergesellschaft Carnival Corporation bietet

Costa Crociere umfangreiche Hilfestellungen für diejenigen, die von

den Hurrikans betroffen sind. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den

relevanten Institutionen vor Ort und finanzielle Unterstützung wird

der Wiederaufbau unterstützt, so dass in möglichst kurzer Zeit der

ursprüngliche Lebensalltag Einkehr halten kann. Carnival Cooperation

und ihre Partner haben schnell und unbürokratisch geholfen und

stellen insgesamt 10 Millionen US-Dollar verschiedensten

Hilfsprojekten für die Opfer der Hurrikans zur Verfügung.







