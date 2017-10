meineMietkaution-Umfrage: Flunkern bei Wohnungssuche ist für jeden Zweiten denkbar (FOTO)

Der Immobilienmarkt ist heiß umkämpft: Jeder zweite Mieter ist zum

Flunkern gegenüber seinem Makler oder Vermieter bereit. Das zeigt

eine repräsentative forsa-Umfrage, die der Anbieter von

Mietkautionsversicherungen meineMietkaution in Auftrag gegeben hat.

Unehrlichkeit gilt demnach als erfolgsversprechende Taktik bei der

Suche nach einem passenden Mietobjekt.



1.018 Mieter zwischen 18 und 69 Jahren hat das Markt- und

Meinungsforschungsinstitut für die Umfrage befragt. 53 Prozent der

Befragten gaben dabei an, sich vorstellen zu können, nicht ganz

ehrlich zu sein, um ihre Chance auf die Traumimmobilie zu erhöhen.

Ein Teil von ihnen - 8 Prozent - griff in der Vergangenheit sogar

tatsächlich schon zur Notlüge. Vor allem beim Thema "Haustiere"

nahmen die Schummelnden es mit der Wahrheit nicht so genau.



Haustiere und Finanzen: Hier wird am häufigsten geflunkert



Wurde schon einmal geflunkert, drehten sich die falschen Aussagen

in 30 Prozent der Fälle um Hund, Katze und Co. Angaben zur

finanziellen Situation wurden ebenfalls gerne beschönigt und machen

28 Prozent des Schummelanteils aus. Auf unehrliche Antworten müssen

sich Vermieter auch bei der Frage nach der geplanten Mietdauer

einstellen, die mit 16 Prozent auf Platz drei des Flunker-Rankings

landet. Wohnungssuchende schummelten ebenso bei Auskünften zu Hobbys

(13 Prozent) sowie zum Familienstand (10 Prozent). Das Thema

"Rauchen" spielt hingegen kaum eine Rolle. Obwohl

Auseinandersetzungen mit qualmenden Mietern immer wieder vor Gericht

enden, belegt Rauchen als Schummel-Thema mit 5 Prozent einen der

hinteren Plätze. Geht es im Übrigen um Kinder und das

Beschäftigungsverhältnis, sind Wohnungssuchende nur in den seltensten

Fällen unehrlich (jeweils 3 Prozent). Mehrfachnennungen waren

möglich.



Frauen etwas ehrlicher





In puncto Ehrlichkeit bei der Wohnungssuche liegt das weibliche

Geschlecht vorn: Während 57 Prozent der Männer die Unwahrheit in

Betracht ziehen würden, um den Zuschlag zum Wunschobjekt zu erhalten,

tun dies nur 49 Prozent der Frauen. Gruppiert nach Alter, fallen vor

allem die jungen Befragten zwischen 18 und 29 Jahren ins Gewicht. Von

ihnen sind 65 Prozent bereit, Makler oder Vermieter hinters Licht zu

führen. Mieter zwischen 30 und 69 Jahren sind da ehrlicher. Nur 50

Prozent der Älteren würden für eine Zusage schummeln. Auch die

subjektive Einschätzung des Mietwohnungsmarktes beeinflusst die

Bereitschaft zum Flunkern. Die große Mehrheit der Befragten (74

Prozent) beurteilt den Markt für Mietwohnungen als - zumindest leicht

- angespannt. Diese Gruppe ist deutlich häufiger zum Flunkern bereit

als Mieter, die die Marktlage als entspannt oder ausgewogen

betrachten (57 vs. 46 Prozent).



Höhere Mietzahlung als Zuwendung



Ob Geld- oder Sachleistungen: Selbst Zuwendungen sind bei der

Wohnungssuche drin. 18 Prozent der Befragten können sich vorstellen,

dem Makler oder Vermieter etwas zuzuwenden oder haben es sogar

bereits getan. Von den Mietern, die schon einmal einen

Zuwendungsversuch unternommen haben, erhoffte sich mehr als jeder

Dritte (36 Prozent), die Wohnungszusage in Form höherer Mietzahlungen

erkaufen zu können. Fast genau ein Drittel (31 Prozent) bot an,

kostenfrei Handwerkstätigkeiten zu übernehmen. Jeder Fünfte (21

Prozent) zahlte freiwillig eine höhere bzw. überhaupt eine Provision

und 14 Prozent waren bereit, die Kautionssumme zu erhöhen bzw.

freiwillig eine Kaution zu zahlen. Ebenso viele (14 Prozent)

probierten es mit Geschenken. Auch hier waren Mehrfachnennungen

möglich.



Die Umfrage: 1.018 Mieter im Alter zwischen 18 und 69 Jahren hat

das Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa 2017 in Deutschland

für die Online-Umfrage im Auftrag von meineMietkaution befragt. Die

Auswahl der Stichprobe erfolgte repräsentativ nach Alter, Geschlecht

und Bundesland.



Über meineMietkaution



meineMietkaution ist eine Marke der assona GmbH in Kooperation mit

den Basler Versicherungen. assona hat sich als Vermittler für

Spezialversicherungen am Markt etabliert. Neben der

Mietkautionsversicherung bietet das Berliner Unternehmen Schutzbriefe

und Garantieverlängerungen für mobile und stationäre Elektronik sowie

für Fahrräder an. Auch meineBootsversicherung findet sich als Marke

unter dem Dach des Versicherungsvermittlers. Im Jahr 2003 gegründet,

steht das Unternehmen bis heute für umfassenden, zuverlässigen Schutz

sowie erstklassigen Service. Über 2,2 Millionen Kunden vertrauen

inzwischen auf assona-Versicherungs- und Garantielösungen.







