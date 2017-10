Tierisch gemütlich bei erwinmueller.de

Vermischtes

(firmenpresse) - Rund 30 Millionen Haustiere leben nach einer Studie von Statista 2016 in deutschen Haushalten. Mit 13,4 Millionen hat die Katze eindeutig die Nase vor dem Hund mit 8,6 Millionen Tieren. Da verwundert es nicht, dass Heimtextilien mit Designs von Hund und Katze so beliebt sind und es eine große Auswahl von Decken, Betten und Höhlen für die Vierbeiner gibt. Ganz neu sind die tierischen Kollektionen auf erwinmueller.de.







Wie man sich bettet so liegt man



Das gilt für Menschen wie auch für Hund und Katze. Die aktuellen Kollektionen von Decken, Matratzen, Betten und Schlafhöhlen überzeugen durch Funktionalität und Design. Sie bieten nicht nur wohliges Schlafgefühl für die Vierbeiner, sondern harmonieren auch perfekt mit der Wohnungseinrichtung. Besonders schön und praktisch ist die Hunde- und Katzendecke aus der Serie "Lavendel". Mit Druckknöpfen lässt sich die Decke im Nu in ein Bett verwandeln. In die Decke sind Duftsäckchen, gefüllt mit Lavendel eingenäht. Das beruhigt und vermindert den Eigengeruch des Tieres. Aus derselben Serie sind auch Matratze, Bett und Schlafhöhle erhältlich.







Heimtextilien mit Hund und Katze



Wer ein richtiger Fan ist, möchte Hund und Katze auch im Bett und auf dem Sofa nicht missen. Wenn schon nicht in echt, dann zumindest als Bild. Bettwäsche, Kissenhüllen, Wohndecken und Nachtwäsche mit Abbildungen von Tieren sind bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt. Da macht es besonders viel Freude sich rein zu kuscheln.







So bleibt das Zuhause auch mit Haustieren sauber



Tierhaare, schmutzige Pfoten und über den Boden verteilte Essensreste strapazieren die Nerven von so manchem Tierbesitzer. Mit Fußmatten, Napfunterlagen und Schondecken kriegt man den Schmutz in den Griff.







Im Onlineshop von Erwin Müller sind in der Themenwelt "Tierisch gemütlich" viele Heimtextilien, Porzellan und Dekoartikel mit Tierdesigns zu finden. Bilder von heimischen Wildtieren bis zu den Tieren der Savanne, Hunde und Katzen zieren Kissenhüllen, Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher, Decken, Nachtwäsche und Fußmatten. Da kommen alle Tierliebhaber voll auf ihre Kosten.

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.



Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2017 und 2013 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards gewinnen.



Um sich mit seinen Kernkompetenzen noch besser im Markt zu positionieren, erfolgte ab Herbst 2014 eine Umstrukturierung. Unter dem Motto "Ihr Versandhaus für die ganze Familie" steht das Unternehmen auf vier Säulen: "Erwin Müller zu Hause" mit dem bewährten Sortiment für Schlafen, Bad und Wohnen sowie Wäsche & Homewear. "Erwin Müller Tisch & Küche" mit einer großen Auswahl rund um den gedeckten Tisch und die Küchenausstattung für Kochen und Backen. "Erwin Müller Baby & Kind" mit allem rund um Schlafen, Bad und Wohnen sowie Bekleidung für Kinder von 0-10 Jahren. Die "manutextur", in der im Online-Shop verschiedenste Produkte gewählt und nach Wunsch individuell bestickt oder gelasert werden können.

