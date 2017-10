Wienerroither feiert 80 Jahre Backhandwerk!

Wirtschaft (allg.)

(firmenpresse) - Die Bäckerei Wienerroither feiert sein 80-jähriges Bestehen und öffnet am Samstag, den 14. Oktober 2017 von 13:00 bis 18:00 Uhr seine Türen zum "Tag der offenen Backstube" in Pörtschach am Wörthersee. Neben sieben Erlebnis-Stationen, einem Online-Gewinnspiel und zahlreichen weiteren Programmpunkten wird dem Kärntner Familienunternehmen das Landeswappen verliehen.







Die Bäckerei Wienerroither GmbH ist ein Kärntner Familienbetrieb in dritter Generation, welcher auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück blickt. Martin Wienerroither I. gründete 1937 in Pörtschach am Wörthersee seinen Betrieb und versorgte Anrainer, Hotellerie und Gastronomie mit Brot und Gebäck. In zweiter Generation ist 1963 der älteste von vier Söhnen, Martin II. als Gesellschafter eingetreten und übernahm später gemeinsam mit seiner Frau Helga das Familienunternehmen. Amtierender Geschäftsführer, Martin III., auch bekannt als "Bäck´ vom Wörthersee" versorgt mit dreizehn Filialen und 160 Mitarbeitern seine Kunden im Wörtherseeraum zwischen Klagenfurt und Villach mit frischen Backwaren und Produkten aus seiner Backstube. Das Sortiment der Kärntner Bäckerei umfasst circa 120 verschiedene Produkte, inklusive saisonaler Gaumenfreuden. Wienerroither verarbeitet pro Jahr 570 Tonnen Mehl der Kärntner Mühle, das sind gut 1,5 Tonnen täglich.







Martin Wienerroither ist es ein Anliegen, das Grundnahrungsmittel Brot als wertvolles Lebensmittel zu positionieren, daher eröffnete er 2014 die erste Schaubäckerei in Kärnten und bietet einmal pro Monat eine Backwerkstatt an, um das Bewusstsein für das Erlebnis "Backen" zu vermitteln. Neben seinen stationären Filialen startete Martin Wienerroither 2015 in den Onlinehandel und exportiert nun den Geschmack Kärntens in Form des traditionellen Reindlings in die Welt.















Die Marke Wienerroither ist in Social Media aktiv und kommuniziert über 10 Filialen auf Facebook, einem Blog, einen Youtube Kanal, Pinterest, und Google +. Mit ihrem Onlineauftritt generiert Wienerroither in Zusammenarbeit mit der SMA Social Media Agentur eine Reichweite von 11,5 Millionen. Wienerroither erweitert seine Social Media Präsenz und ist nun auch neu auf Instagram vertreten. Verfolgen Sie die Veranstaltung auch live auf Facebook und Instagram.









Trotz laufender Modernisierung wird die 80-jährige Handwerks-Tradition weitergelebt und das Wissen an die Lehrlinge aus Bäckerei und Konditorei weiter gegeben. Verkaufslehrlinge können ab sofort auch ausgebildet werden.







Dieses Rahmenprogramm erwartet Sie bei unserem "Tag der offenen Backstube":







1 Brot - "der besten Dinge bestes ..."



Schon mal einen Sauerteig gekostet? Wühle in den Gewürzen, bis die Hände duften und schau zu, wie unser knuspriges Brot entsteht...







2 Weißgebäck - "Handwerk"



Beobachte flinke Hände beim Handsemmel-Formen, Brioschzopf-Flechten, Zuckerreinkerl-Füllen, Dinkelwurzel-Kneten, Baguette-Wirken...







3 Öfen - "Es geht heiß her!"



Staune über modernste Technik bei unserem Etagen-Ofen. Genieße den feinen Duft frisch gebackenen Brotes. Erlebe, wie entsteht, was du auch gleich darauf verspeisen darfst...







4 Krapfen - " Ma guat!"



Wie kommt die Marmelade in den Krapfen? Entdecke das Geheimnis unserer lockeren, flauschigen Faschingskrapfen und lege selbst Hand an.







5 Torten - "Süße Kunst"



Möchtest du einmal eine Marzipanrose formen? Bitte - hier gibt es die Gelegenheit. Was macht die Barbie in der Torte? Und wie geht das mit dem Air-Brushen? Auf jeden Fall ist Liebe zum Detail im Fokus.







6 Mehlspeisen - "Zum Zerstudeln"



Auch Schaumrollen brauchen Lockenwickler. Lies die Zeitung doch heute einmal durch den Teig hindurch, triff unsere Schlingel der besonderen Art und koste, koste, koste, ...







7 Glücksrad - "Hast du den Dreh raus?"



Hier kannst Du Dich mit einer Handbewegung zum Glückspilz küren und deinen Preis gleich mitnehmen. Toi, toi, toi...







Zusätzlich erwarten unsere Besucher zahlreiche weitere Highlights, wie zum Beispiel die Wienerroither "All-You-Can-Pack-Box", Köstlichkeiten von den regionalen Lieferanten des Bäck"s vom See, wie dem Veldener Edel-Fleischer Goritschnigg, der Kaslab"n aus Radenthein, der Norischen Nudelwerkstatt, vom Obst und Gemüse Robitsch und von Elke Schlederer-Oberhauser von Best of the Rest; die Kärntner Mühle und Markus Tschischej aus Grafenstein mit seinen Sonnenblumen- und Kürbiskernen sind ebenso vor Ort, wie unser Fotopoint mit dem "Sexiest Baker alive" im Zusammenhang mit einem Online-Gewinnspiel.







Es erwarten Sie des Weiteren spannende Infopoints zum Beispiel die Lehrlingsinfo Backman & Frontwoman sowie diverse Info-Tische (Kärntnermühle, Markus Tschischej - Sonnenblumen/Kürbiskerne aus Grafenstein). Für die musikalische Unterhaltung sorgt Deejay Tomz.







Es ist eine besondere Ehre, dass im Zuge der Veranstaltung "Tag der offenen Backstube" auch das Kärntner Landeswappen an Wienerroither verliehen wird. Zahlreiche Politiker und Prominente haben ihren Besuch angekündigt.







Sollten Sie nachberichten wollen, so finden Sie auf unserer Homepage http://www.wienerroither.com ab Sontag Nachmittag, den 15. Oktober 2017 unter Tradition "80 Jahre" sowohl Fotos als auch Informationsmaterial. Die Organisation der Veranstaltung erfolgte in Zusammenarbeit mit Perfect Events.







Rückfragehinweis:



Bäckerei Wienerroither GmbH



Mitarbeiterzahl: 160



Geschäftsführer: Martin Wienerroither



Firmensitz: Hauptstrasse 145, A-9210 Pörtschach am Wörthersee, ÖSTERREICH



Telefon: +43 (0)4272 2261-0



Fax: +43 (0)4272 2261-10



Email: office(at)wienerroither.com



Firmenbuchgericht: Landesgericht Klagenfurt



Firmenbuchnummer: FB 214 232 y



UID-Nummer: ATU 527 58 902



Veranstaltungsorganisation: Perfect Events (Kontakt: Brigitte Truppe)



Social Media Agentur: SMA (Kontakt: Jutta M. Kleinberger, Denise Burtscher)







Social Media Kontaktdaten:



Homepage: http://www.wienerroither.com/



Blog: http://wienerroither-blog.com



Facebook:



https://www.facebook.com/baeckerei.wienerroither/



https://www.facebook.com/BaeckereiWienerroitherNeukauf/



https://www.facebook.com/BaeckereiWienerroitherUni/



https://www.facebook.com/BaeckereiWienerroitherWienergasse/



https://www.facebook.com/baeckerei.wienerroither.bahnhof.villach/



https://www.facebook.com/BaeckereiWienerroitherVillachHP/



https://www.facebook.com/BaeckereiWienerroitherPaedak/



https://www.facebook.com/BaeckereiWienerroitherVelden/



https://www.facebook.com/BaeckereiWienerroitherSuedring/



https://www.facebook.com/BaeckereiWienerroitherBHFKlagenfurt/



Youtube: https://www.youtube.com/c/B;ckereiWienerroither



Pinterest: https://www.pinterest.at/wienerroither/



Google +: https://plus.google.com/u/0/b/102675616841945123757/+B;ckereiWienerroither



Instagram: https://www.instagram.com/baeckereiwienerroither/

Die Bäckerei Wienerroither ist seit nunmehr 78 Jahren ein erfolgreiches Familienunternehmen, mit zwölf Filialen in Klagenfurt, Pörtschach, Velden und Villach. Die Bäckerei Wienerroither steht für Tradition und Backhandwerk.

Ausgehend von einer kleinen Bäckerei, die 1937 von Martin Wienerroither sen. und seiner Frau Marianne gekauft und weitergeführt wurde, ist die Bäckerei Wienerroither inzwischen im Mittelkärntner Raum ein Begriff.

Bäckerei Wienerroither GmbH

Marianne Wienerroither-McArdle

Hauptstraße 145

9210 Pörtschach am Wörthersee

marianne(at)wienerroither.com

+43 4272 2261-0

http://www.wienerroither.com



