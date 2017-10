Wirtschaft (allg.)

Sigi Morgen auf dem 16. INVESTMENT FORUM

(firmenpresse) - Begleitend zum INVESTMENT FORUM am 16. November in München wird Konsort Fotografien des deutschen Künstlers Sigi Morgen zeigen.







Sigi (Siegfried) Morgen fotografiert seit seiner Kindheit und hat sich schon früh auf Szenen des Alltags spezialisiert. Damit gibt er diesen eine Qualität der Reflexion für sein Publikum. Denn in der Vertrautheit der Momente kann der Betrachter sowohl Fremdheit als auch Distanz wahrnehmen. Aber es kann auch umgekehrt sein: In einem völlig fremd wirkenden Bild lassen sich wider Erwarten bekannte Elemente des eigenen Alltags erkennen. Verstärkt wird dieser Effekt sicherlich durch die Anonymität der Personen aber auch durch die Schauplätze seiner Werke. Denn Sigi Morgen taucht immer wieder tief in das Leben von Städten wie Istanbul, Kiew, Prag oder Budapest ein, um dort seine Motive zu finden.







Seine Werke finden sich sowohl in temporären als auch in dauerhaften Ausstellungen. Hauptberuflich ist Sigi Morgen bei einer Bank in München tätig. Er ist Mitgründer des Kunstvereins Künstler ohne Vergangenheit e.V.







Mit Ausstellungen ausgewählter zeitgenössischer Künstler begleitend zur Veranstaltungsreihe fördert Konsort Kunst und Kultur. Weitere Informationen zum Projekt "Kunst und Konsort" und zu Sigi Morgen finden Sie hier.







Das INVESTMENT FORUM ist eine gemeinsame Veranstaltung von Konsort und NeXeLcon.







Mehr Informationen finden Sie unter www.investment-forum.eu.

Über Konsort



Die Konsort GmbH ist eine Unternehmensberatung, die sich auf die Investmentfondsindustrie spezialisiert hat.



Konsort unterstützt Kunden in der Optimierung von Prozessen, Strategie und IT. Die Erfahrungen der Mitarbeiter reichen vom Portfolio-Management über die Fondsbuchhaltung bis hin zur Fondspreisbestätigung durch die Verwahrstelle und Sales-Prozesse. Einen besonderen Schwerpunkt legt das Unternehmen auf die Bereiche Exchange Traded Funds (ETF) und Verwahrstellen.



Der Firmensitz ist in Mörfelden-Walldorf vor den Toren Frankfurts.

Konsort GmbH

Alexander Reschke

Bamberger Straße 10

64546 Mörfelden-Walldorf

presse(at)konsort.de

+49 6105 946394

http://www.konsort.de



