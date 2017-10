Neuer kostenloser Terminrechner für Vergabeverfahren

(firmenpresse) - Mitarbeiter von öffentlichen Auftraggebern und weiterer Beteiligter (z.B. Planungsbüros) können ab sofort kostenlos unter http://www.kalender.e-va.eu/ ihre Kalender für Vergabeverfahren automatisch berechnen lassen. Für viele dürfte das eine große Zeitersparnis bedeuten, weil dadurch die manuelle Berechnung entfällt.







VIZSON stellt damit den Terminrechner "e-VA Termin" aus der von ihr vertriebenen Vergabemanagementsoftware e-VA vor. "e-VA Termin" bietet jeden Termin auch als Startdatum für die Berechnung an und berücksichtigt bundes- und landesweite Feiertage. Alle voreingestellten gesetzlichen Fristen können manuell verändert werden. Dabei können Nutzer auswählen, ob die jeweilige Frist in Kalender- oder in Werktagen angegeben ist und ob das berechnete Datum an einem Wochenende oder einem Feiertag liegen darf. Neu ist die kostenpflichtige Version e-VA Termin Pro. Gegen eine geringe Gebühr können sämtliche Angaben gespeichert und wieder abgerufen, eigene individuelle Fristen eingegeben und die Ergebnisse per E-Mail inklusive Dateianhängen in unterschiedlichen Formaten versendet werden. Außerdem bietet diese Version den Export in das .ics-Format an, das den Import in alle üblichen Kalenderanwendungen erlaubt. Wird der Terminrechner innerhalb der Vergabemanagementlösung e-VA genutzt, können sämtliche berechnete Termine in ein Vergabeverfahren übernommen werden.







Weitere Informationen: http://www.kalender.e-va.eu/

Als bisher einziger Vertrieb weltweit vertreibt VIZSON Data Management GmbH Produkte, die auf dem COIN-Standard aufbauen. Als Partner arbeiten VIZSON Hand in Hand mit seinen Kunden, um Ihnen Software anzubieten, die Sie ausgesprochen gerne nutzen und die Ihnen genau das anbietet, was Sie benötigen. Die COIN-Produkte zeichnen sich besonders durch eine leichte und kostengünstige Möglichkeit zur Anpassung und Weiterentwicklung aus.

