Gesundheitswesen - Medizin

Bridal Fashion Week Marchesa Couture & Notte FW18

ID: 1538884

(Bildquelle: Jason Carter Rinaldi for Moroccanoil) (Bildquelle: Jason Carter Rinaldi for Moroccanoil)

(firmenpresse) - MARCHESA COUTURE INSPIRATION:



Marchesa Bridal Fall 2018 dreht sich um das Verlangen, wertvolle Momente festhalten zu wollen und ist inspiriert von früheren Kollektionen von Marchesa und Marchesa Brides. Jedes Teil einzigartig, wunderschön und kraftvoll.







Frischer Tau, der im Sonnenlicht glitzert. Momente von zeitloser Schönheit, die Gefühle und gute Erinnerungen in uns wecken. Federleichte Materialien, frische Blüten und romantische Stoffe in aufwendiger Chantilly-Spitze. Zeitgemäße Brautkleider mit abnehmbaren Überrock, hand-gearbeiteten Korsagen und bestickten Mänteln. Traditionelle Details kombiniert mit modernen Silhouetten und dreidimensionalen Schichtmustern. Marchesa Bridal Fall 2018 schwelgt in der Vergangenheit und blickt gleichzeitig in die Zukunft.







DER LOOK: Marchesa Couture - Faux Bob



-Zwei Pumpstöße Moroccanoil Treatment ab der Haarmitte bis in die Spitzen geben. Das schafft die perfekte Styling Grundlage, gibt und bewahrt Glanz.



-Für maximales Volumen großzügig Moroccanoil Volumizing Mousse in das Haar geben.



-Moroccanoil Perfect Defense als Hitzeschutz aufsprühen.



-Mit dem Moroccanoil Ceramic 45mm Round Brush föhnen und die rechte Seite lang betonen.



-In Partien von 2,5 cm Länge mit dem Lockenstab zur Kopfhaut hinarbeiten. Dabei horizontal in die gleiche Richtung gehen.



-Locken mit einem Moroccanoil 25mm Boar Bristle Round Brush in eine sanfte Welle föhnen.



-Hinten das Haar mit elastischen Bändern zusammennehmen und zu einem Faux Bob aufrollen. Mit Haarnadeln fixieren.



-Moroccanoil Dry Texture Spray für Struktur und Volumen benutzen.



-Abschließend mit Moroccanoil Luminous Hairspray Strong fixieren.







Pressebilder: bit.ly/moi_machesa_fw18

ÜBER MOROCCANOIL®

Moroccanoil bietet innovative, leicht anwendbare und wirkungsvolle Produkte, die jeden Haartyp in natürlich schönes und gesundes Haar verwandeln. Als Erfinder und Pionier luxuriöser, mit Arganöl angereicherter Haarpflege-Produkte ist Moroccanoil zum Laufsteg-Hit unter Mode- und Beautyinsidern geworden. Bei Mode- und TV-Stylisten sowie deren hochkarätigen, prominenten Kunden hat die Marke Kultstatus. Vor acht Jahren gegründet sind die Moroccanoil Produkte mittlerweile in über 60 Ländern weltweit erhältlich. Das luxuriöse Hair Care Sortiment umfasst Produkte für jedes Haar und seine besonderen Bedürfnisse. Patentierte, innovative Inhaltsstoffe sorgen für fantastische Ergebnisse. Moroccanoil Produkte sind exklusiv in ausgewählten Salons erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.moroccanoil.de. Für tägliche Updates und Einblicke hinter die Kulissen folgen Sie Moroccanoil auf Twitter www.twitter.com/moroccanoil, Instagram www.instagram.com/moroccanoil oder verfolgen Sie die Beautytutorials auf YouTube.

Peter Sechehaye PR

Franziska Klemann

Stollbergstr 11

80539 München

office(at)sechehaye.com

08927272620

http://www.sechehaye.com



Weitere Pressemitteilungen von Kribber International GmbH

Bereitgestellt von: AdenionDatum: 10.10.2017 - 15:40 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538884Anzahl Zeichen: 1960Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Thorsten KribberStadt: Darmstadt Telefon: 06151660646Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.