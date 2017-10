Squirro ernennt Synpulse zum weltweit ersten Goldpartner

(firmenpresse) - Zürich/München, 10. Oktober 2017 – Squirro (https://squirro.com/), führender Anbieter von Cognitive-Insights-Lösungen, gibt die Unterzeichnung eines weltweiten Partnerschaftsvertrages mit Synpulse (https://www.synpulse.com/de) bekannt, um weiter zu wachsen und zu expandieren. Das Management-Consulting-Unternehmen Synpulse ist damit der erste Goldpartner von Squirro.



Synpulse hat bereits mit Squirro bei einer Reihe erfolgreicher Rollouts bei Finanzdienstleistern zusammengearbeitet, unter anderem in den USA und der Schweiz. Die erfolgreiche Partnerschaft veranlasste Squirro dazu, Synpulse als ersten Goldpartner zu ernennen und gleichzeitig deren umfassende Kenntnisse und Engagement für Squirros zukunftsweisende Technologie anzuerkennen. Zudem initiierte Synpulse die Entwicklung neuer Lösungen auf Basis von Squirros KI-basierter Produkte und den Start einer Squirro Tech Academy. Beide Unternehmen haben ehrgeizige Pläne für das Jahr 2018 und darüber hinaus, um die globale Expansion voranzutreiben – speziell in Asien, wo Synpulse zum Key-Partner wird.



"Es ist eine aufregende Zeit des schnellen Wachstums für Squirro und in vielerlei Hinsicht ist Synpulse der perfekte Partner für uns bei der Fortsetzung unserer Expansion", sagt Dr. Dorian Selz, CEO und Mitgründer von Squirro. "Synpulse hat mit seiner neuen Tech Academy bereits ein klares Commitment für Squirro bewiesen. Das Unternehmen verfügt über ein tiefgehendes Verständnis für unser auf künstlicher Intelligenz basiertem Angebot und hat die Fähigkeit bewiesen, diese Vision in den Markt zu bringen. Mit dieser Partnerschaft freuen wir uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit."



Synpulse beschäftigt mehr als 280 Berater an neun Standorten in den USA, Asien und Europa und gilt als eine der weltweit agilsten Unternehmensberatungen. In den letzten Jahren vollzog das Unternehmen den Wandel von einem reinen Beratungsansatz hin zur Identifikation und Implementierung der am besten geeigneten Technologielösungen. Durch die Partnerschaft mit Squirro wird Synpulse dieses Modell weiter ausbauen.





"Unsere Strategie ist es, das Wachstum vor allem im Finanzdienstleistungssektor voranzutreiben. Dazu bauen wir ein Ökosystem auf, das es uns ermöglicht, unseren Kunden die innovativsten und wirkungsvollsten Produkte zu liefern", sagt Konrad Niggli, Partner bei Synpulse. "Squirro passt perfekt dazu. Es ist ein agiles und dynamisches Unternehmen mit einigen der besten, auf künstlicher Intelligenz basierten Data-Insights-Lösungen. Unsere Kunden haben bereits enorme Vorteile damit erzielt, insbesondere wenn es darum geht, aus unstrukturierten Daten handlungsrelevante Empfehlungen abzuleiten. Wir freuen uns, der erste weltweite Partner von Squirro zu sein und blicken erwartungsvoll auf die weitere Zusammenarbeit."



Squirro stellte vor Kurzem seine neue visionäre Plattform TRINITY vor, mit der die künstliche Intelligenz und das maschinelle Lernen ins Zentrum eines Unternehmens rücken. Darüber hinaus hat Squirro im Juli 2017 eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von zehn Millionen US-Dollar mit Investoren wie Orange Growth Capital und Salesforce Ventures abgeschlossen.



"Unsere Technologie verfügt über ein riesiges Potenzial und wir sind bereit für ein enormes Wachstum in den nächsten vier bis fünf Jahren, da künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zu einem integralen Bestandteil vieler Unternehmen auf der ganzen Welt werden", so Dr. Dorian Selz weiter. "Die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, werden ein wichtiger Teil dieses Wachstums sein, und mit Synpulse existiert eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe."

Über Squirro



Squirro bietet die führende Cloud-Plattform für Cognitive Insights für die umfassende Analyse von unstrukturierten Daten. Auf Basis von proprietären Technologien im Bereich künstliche Intelligenz verwandelt Squirros Cognitive Insights Engine wertlose Daten in wirkungsvoll nutzbare Erkenntnisse.



Squirro arbeitet mit globalen Organisationen und Unternehmen zusammen, vorwiegend in den Branchen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Telekommunikation und produzierendes Gewerbe; Kunden sind etwa Brookson, Evalueserve, Investec, Helvetia Insurance, Swiss Re oder Wells Fargo. Gegründet 2012 ist Squirro aktuell mit Standorten in Zürich, München, London und New York vertreten.



Weitere Informationen zu Squirro finden sich unter https://squirro.com/.





Über Synpulse



SSynpulse ist ein international etabliertes Management-Consulting-Unternehmen und geschätzter Partner vieler der weltweit größten Finanzdienstleister. Seit der Gründung im Jahr 1996 hat Synpulse Banken und Versicherungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt, angefangen von der Strategieentwicklung über die operative Realisierung bis hin zur technischen Umsetzung und Übergabe. Synpulse zeichnet sich durch profunde Branchenkenntnis sowie die Leidenschaft und das Engagement seiner mehr als 300 Mitarbeiter aus über 20 Ländern aus. Synpulse ist mit Standorten in Zürich, Hamburg, Frankfurt, Frankfurt, Singapur, New York, Hongkong, London, Genf vertreten.



Weitere Information gibt es unter: https://www.synpulse.com/de/.

