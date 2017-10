Haus & Garten

Mit massivum wird der Herbst hyggelig

(firmenpresse) - Leipzig, im Oktober 2017 – Für ein entspanntes Wohngefühl setzt massivum auch in der kühlen Jahreszeit auf den lässigen skandinavischen Einrichtungsstil. So bieten behagliche Polstermöbel in wohltuenden Blautönen und bequeme Sessel aus Ledergeflecht eine harmonische Basis für gemütliche Stunden. Ess- und Beistelltische, bei denen der Echtholzexperte Tischplatten aus Akazienholz mit Metallgestellen kombiniert, greifen den Mix aus Warm und Kühl gekonnt auf. Entscheidend für die besonders kuschelige Atmosphäre sind stimmige Accessoires: Mit Vasen und Lampen in Kupfergold sowie Kissen und Fellen wird aus cool gemütlich – ganz im Sinne von Hygge, dem dänischen Rezept für ein glückliches Leben.



Skandinavisch inspirierte Polstermöbel in edlem Blau oder Grau hat massivum in zahlreichen Ausführungen im Sortiment: Vom gemütlichen Sessel Mendoza über die zierlich geformten Sessel, Zwei- und Dreisitzer der Serie Kingsley im Retrostil bis zu den Palettenmöbeln der Serie Caribou, die sich individuell zu legeren Sitzgruppen zusammenstellen lassen – natürlich auch in anderen Farben. Ein besonderer Blickfang ist ein Sessel aus Ledergeflecht oder Fell aus der Serie Surrey, zu der auch originelle Hocker und praktische kleine Tische gehören, für die sich fast überall noch ein Platz findet.



Vielseitig einsetzbar sind auch die Tische, bei denen massivum ausdrucksstarkes Akazienholz mit stabilen Gestellen aus Metall kombiniert. Die praktischen Beistelltische Prunas und Gunera sind jeweils als 2er-Set erhältlich. Auch die Tische der Serie Senecio, die als Couch-, Beistell- und Konsolentisch angeboten werden, fallen mit ihrem außergewöhnlichen Design auf und lassen sich - je nach Platz und Geschmack - individuell kombinieren. Mit einem Esstisch der Serien Majas und Majus und den Stühlen Aranea, die unter anderem auch in zartem Blaugrau zu haben sind, lässt sich auch der Essbereich ebenso gemütlich wie cool möblieren.



Für Kuscheleinheiten sorgen liebevoll ausgewählte Accessoires wie ein warmes Schaffell und weiche Kissen. Lampen in edlen Gold- und Kupfertönen wie die Modelle Bindi, Leia und Sanam rücken den frischen skandinavischen Look in ein warmes Licht. Kerzenhalter und Vasen in diesen Farbtönen ergänzen den Stil. So wird die behaglich möblierte Wohnung zum beliebten Treffpunkt für Freunde und Familie und zugleich zum gemütlichen Rückzugsort. Wer an grauen Novembertagen lieber gleich im Bett bleibt, kann es sich im großen Echtholzbett Madras gemütlich machen.





Auch in wärmeren Jahreszeiten sind die klassisch-modernen Polster- und Echtholzmöbel eine solide Basis: Mit anderen Accessoires kombiniert, lässt sich das Zuhause jederzeit ganz leicht umstylen.

Über massivum

massivum steht für kreative und individuelle Einrichtungsideen, Echtholzmöbel und Wohnaccessoires. Seit 2003 bietet das Unternehmen aus Leipzig mit mittlerweile 120 Mitarbeitern Qualität und Service rund um massive Wohnkultur und originelle Einrichtungsideen. Als Multichannel-Unternehmen betreibt massivum derzeit einen umfangreichen Onlineshop in Deutschland (www.massivum.de) und einen Flagshipstore in Leipzig. Hier finden Kunden geschmackvolle Möbel aus natürlichen Produkten wie Echtholz, Geflecht und Leder, ergänzt um ausgewählte Stoffe und recycelte Materialien. Wie stilvoll Möbel aus Massivholz sein können, beweist massivum seit vielen Jahren: Hölzer wie Palisander, Akazie, Eiche, Pinie und Ulme kommen hier zum Beispiel geölt, gekälkt, lackiert oder im Used-Look zum Einsatz. Edler Kolonialstil, gemütlicher Landhaus-Chic, skandinavische Frische, angesagter Industrial-Style und lebendige Exotik ‒ massivum steht für Stil in allen Einrichtungs- und Wohnbereichen: im Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer, im Bad, Flur, Büro oder Kinderzimmer. Tolle Polstermöbel und eine Vielzahl von Unikaten runden das Sortiment und den einzigartigen und unverwechselbaren Charakter der massivum Wohnwelten ab.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.massivum.de

