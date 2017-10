Bau & Immobilien

DIP-Partner AENGEVELT vermittelt Wohn-/Geschäftshaus mit 8.000 m² Mietfläche in Magdeburg

ID: 1538892

Annett Lorenz-Kürbis, Niederlassungsleiterin AENGEVELT Magdeburg Annett Lorenz-Kürbis, Niederlassungsleiterin AENGEVELT Magdeburg

(firmenpresse) - Die Investmentexperten von AENGEVELT Magdeburg vermitteln den Verkauf eines modernen Wohn-/Geschäftshauses mit rd. 8.000 m² Mietfläche, davon ca. 4.200 m² Büro-, rd. 1.500 m² Einzelhandels- und rd. 2.300 m² Wohnfläche, sowie rd. 150 Tiefgaragenstellplätzen im nachgefragten Stadtteil Stadtfeld-Ost nahe der Magdeburger City an eine lokale Investmentgesellschaft, die die Immobilie zur langfristigen Bestandshaltung erworben hat. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



„Der Investor hat die Gelegenheit genutzt, ein nachhaltiges Investment an einem gefragten Standort in der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt zu erwerben“, fasst Annett Lorenz-Kürbis, Niederlassungsleiterin von AENGEVELT in Magdeburg, zusammen und ergänzt: „Der vorliegende Erwerbsfall bestätigt einmal mehr die Attraktivität deutscher Mittelstädte wie Magdeburg: Im Gegensatz zu den Big Seven gibt es hier (noch) ein deutlich größeres Angebot an attraktiven Investmentobjekten mit vergleichbarem Risiko-Profil wie in den deutschen Metropolen. Dies führt entsprechend zu einem weiter steigenden Interesse nationaler und internationaler Kapitalanleger an Städten der zweiten und dritten Reihe.“



AENGEVELT ist Gründungsmitglied von “DIP – Deutsche Immobilien-Partner“, dem zu den Branchenführern zählenden, 1988 gegründeten Verbund unabhängiger Immobiliendienstleister mit 9 Partnern an bundesweit mehr als 25 Standorten und 7 weiteren Spezialisten aus verschiedenen Service-Organisationen als „preferred partnern“ mit insgesamt über 550 Experten und einem jährlichen Transaktionsvolumen von rd. EUR 1,6 Mrd. aus vermittelten Immobilienverkäufen sowie mehr als 300.000 m² vermittelter gewerblicher Mietfläche (2016).

AENGEVELT IMMOBILIEN, gegründet 1910, ist mit rd. 125 Mitarbeitern an den Standorten Düsseldorf (Stammhaus), Berlin, Frankfurt/M., Leipzig, Magdeburg und Dresden einer der größten und erfahrensten Immobilien-Dienstleister Deutschlands und bietet seinen Kunden zusammen mit seinen Partnernetzwerken DIP – Deutsche Immobilien-Partner und IPP International Property Partners bundesweit und international eine umfassende kundenindividuelle Betreuung in den Marktsegmenten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und Wohnen.



Das Unternehmen begleitet und berät seine Kunden auf Basis seines umfangreichen wissenschaftlichen Immobilien-Research auf der gesamten Wertschöpfungsstrecke ihrer Liegenschaften – vom Einkauf über Projektinitiierung/-begleitung, Vermietung etc. bis hin zum Exit/Verkauf.



Ergebnis 2016: mehr als 125.000 Kundenberatungen und Objektbesichtigungen, ein Transaktionsvolumen aus vermittelten Immobilienverläufen von mehr als € 550 Mio. sowie eine gewerbliche Vermietungsleistung von rd. 250.000 m².



Hierbei lässt AENGEVELT regelmäßig seine Dienstleistungen durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut überprüfen. Das Ergebnis der letzten Befragung sind wiederum Bestnoten hinsichtlich der Kundenzufriedenheit: So würden 99% der Befragten AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ wieder als Dienstleister zu nutzen, 98% würden AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ Geschäftsfreunden oder Geschäftspartnern empfehlen.



Außerdem wurde AENGEVELT in einer Studie von FOCUS-MONEY zum Thema „Fairster Immobilienmakler“ wie bereits in den zwei Vorjahren erneut mit der Bestnote „Sehr Gut“ ausgezeichnet (FOCUS-MONEY, Ausgabe 10/2017, 01.03.2017).



Um seinen Kunden eine völlig interessenunabhängige, marktorientierte Fachberatung zu garantieren, ist und bleibt AENGEVELT absolut banken-, versicherungs- und weisungsungebunden und damit frei von Allfinanz- und Konzernstrategien und pflegt zudem ein umfassendes Wertemanagement. Außerdem ist AENGEVELT seit 2008 DIN EN ISO9001: 2008 zertifiziert und gehörte 2010 zu den ersten Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft, die von der „Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.“ (ICG) das Zertifikat „ComplianceManagement“ erhalten haben.

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Thomas Glodek

Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Kennedydamm 55 / Ross-Straße

D-40476 Düsseldorf

Tel.: 02 11/83 91-307

Fax: 02 11/83 91-261

Mobil: 01 72/98 04-203

E-Mail: t.glodek(at)aengevelt.com

