Firmenfamilie FUCHS verkauft durch Vermittlung von AENGEVELT Gewerbepark in Nürnberg

Nürnberg - Gewerbepark Gutenstetter Straße 20

Das familiengeführte Unternehmen FUCHS & Söhne, Spezialist für die Revitalisierung herausfordernder Industrieobjekte, verkauft den vollvermieteten Gewerbepark „Gutenstetter Straße 20“ in Nürnberg für einen siebenstelligen Eurobetrag an ein deutsches Family Office, das die Liegenschaft zur Bestandshaltung erworben hat. Insgesamt umfasst die direkt am Main-Donau-Kanal gelegene Immobilie ein Areal von rd. 12.400 m², das mit ca. 5.000 m² Hallen- sowie rd. 2.500 m² Bürofläche bebaut ist. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit rd. 7% p.a. angegeben. Der Käufer wurde von AENGEVELT IMMOBILIEN vermittelt und beraten.



Berching / Nürnberg Das familiengeführte Unternehmen Fuchs & Söhne aus dem bayerischen Berching hat im Bereich Immobilien und Projektentwicklung wieder einmal aufgezeigt, dass jede Immobilie Ihre Chance am Markt hat: Nach dem Erwerb des leerstehenden, zuvor von einem Maschinenbaubetrieb genutzten Objektes wurde mithilfe eigener Planungs-, Bau- und Vermarktungsleistungen ein hochwertiges Investment für den Markt entwickelt.



„Im Jahr 2015 haben wir das Areal leerstehend erworben,“ berichtet Robert Fuchs, geschäftsführender Gesellschafter der FUCHS & Söhne GmbH. „Unser Konzept aus Sanierung und Neubau ging voll auf – in rund 14 Monaten wurde das komplette Areal zu 100% vermietet.“



Die Firmenfamilie FUCHS war als Vermittler, Bauherr und Projektentwickler tätig. Ein Neubau in der Gutenstetter Straße erweitert mit rund 1.000 m² die zur Verfügung stehende Hallenfläche auf rund 5.000 m², die neue Kalthalle mit angrenzendem Büro wird im Dezember 2017 bezogen. Desweiteren stehen dem Nutzer der Liegenschaft rd. 2.300 m² moderne Bürofläche zur Verfügung. Durch Sanierung des Altbestandes, Entkopplung alter Gebäudeteile und den Neubau wurde das ca. 12.400 m² große Areal marktgerecht aufbereitet.



Nach der Vollvermietung der Immobilie im Nürnberger Westen an insgesamt drei Nutzer folgte der planmäßige Verkauf an ein Family Office aus Franken, das durch AENGEVELT IMMOBILIEN gefunden und beraten wurde. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Christian Halpick, Leiter Immobilien und Projektentwicklung bei der Fuchs & Söhne GmbH, lag das Objektvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich und die Bruttoanfangsrendite bei ca. 7%.





Über FUCHS & Söhne

In den Jahren 2013 bis 2015 revitalisierte die Fuchs & Söhne GmbH das ehemalige Hauptquartier des Weltmarktführers der Solarbranche Q Cells in Bitterfeld. Weitere aktuelle Projekte sind die Entwicklung und Vermarktung der Gewerbeparks AREAL 72 in Chemnitz und AREAL 73 in Bamberg. Beide Gewerbegrundstücke befinden sich, wie der Name schon kommuniziert, in unmittelbarer Nähe der Autobahn und überzeugen durch verkehrsgünstige Lagen sowie modernisierte und bedarfsgerechte Gewerbeeinheiten.

Als eigenkapitalstarkes Family Office bietet FUCHS nicht nur mittelständischen Unternehmen Immobilienlösungen für ihr perspektivisches Wachstum an. Das inhabergeführte Unternehmen verfügt zudem über mehr als 700.000 qm Grundstücksfläche bundesweit für mögliche Bauprojekte.

Die Firmenfamilie FUCHS ist in vierter Generation mit einem Jahresumsatz von ca. € 250 Mio. und derzeit rund 1.000 Mitarbeitern in allen Bereichen des Hoch-, Tief- und Ingenieurbaus aktiv. Die bauausführenden Tochtergesellschaften können auf die Leistungsstärke von bundesweit fünf Beton-Fertigteilwerken zurückgreifen. Damit können innovative, energieeffiziente wie auch modulare Bauten in kürzester Zeit realisiert werden.



AENGEVELT ist Gründungsmitglied von “DIP – Deutsche Immobilien-Partner“, dem zu den Branchenführern zählenden, 1988 gegründeten Verbund unabhängiger Immobiliendienstleister mit 9 Partnern an bundesweit mehr als 25 Standorten und 7 weiteren Spezialisten aus verschiedenen Service-Organisationen als „preferred partner“ mit insgesamt über 550 Experten und einem jährlichen Transaktionsvolumen von rd. EUR 1,6 Mrd. aus vermittelten Immobilienverkäufen sowie mehr als 300.000 m² vermittelter gewerblicher Mietfläche (2016).

AENGEVELT IMMOBILIEN, gegründet 1910, ist mit rd. 125 Mitarbeitern an den Standorten Düsseldorf (Stammhaus), Berlin, Frankfurt/M., Leipzig, Magdeburg und Dresden einer der größten und erfahrensten Immobilien-Dienstleister Deutschlands und bietet seinen Kunden zusammen mit seinen Partnernetzwerken DIP – Deutsche Immobilien-Partner und IPP International Property Partners bundesweit und international eine umfassende kundenindividuelle Betreuung in den Marktsegmenten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und Wohnen.



Das Unternehmen begleitet und berät seine Kunden auf Basis seines umfangreichen wissenschaftlichen Immobilien-Research auf der gesamten Wertschöpfungsstrecke ihrer Liegenschaften – vom Einkauf über Projektinitiierung/-begleitung, Vermietung etc. bis hin zum Exit/Verkauf.



Ergebnis 2016: mehr als 125.000 Kundenberatungen und Objektbesichtigungen, ein Transaktionsvolumen aus vermittelten Immobilienverläufen von mehr als € 550 Mio. sowie eine gewerbliche Vermietungsleistung von rd. 250.000 m².



Hierbei lässt AENGEVELT regelmäßig seine Dienstleistungen durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut überprüfen. Das Ergebnis der letzten Befragung sind wiederum Bestnoten hinsichtlich der Kundenzufriedenheit: So würden 99% der Befragten AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ wieder als Dienstleister zu nutzen, 98% würden AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ Geschäftsfreunden oder Geschäftspartnern empfehlen.



Außerdem wurde AENGEVELT in einer Studie von FOCUS-MONEY zum Thema „Fairster Immobilienmakler“ wie bereits in den zwei Vorjahren erneut mit der Bestnote „Sehr Gut“ ausgezeichnet (FOCUS-MONEY, Ausgabe 10/2017, 01.03.2017).



Um seinen Kunden eine völlig interessenunabhängige, marktorientierte Fachberatung zu garantieren, ist und bleibt AENGEVELT absolut banken-, versicherungs- und weisungsungebunden und damit frei von Allfinanz- und Konzernstrategien und pflegt zudem ein umfassendes Wertemanagement. Außerdem ist AENGEVELT seit 2008 DIN EN ISO9001: 2008 zertifiziert und gehörte 2010 zu den ersten Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft, die von der „Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.“ (ICG) das Zertifikat „ComplianceManagement“ erhalten haben.

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Thomas Glodek

Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Kennedydamm 55 / Ross-Straße

D-40476 Düsseldorf

Tel.: 02 11/83 91-307

Fax: 02 11/83 91-261

Mobil: 01 72/98 04-203

E-Mail: t.glodek(at)aengevelt.com

