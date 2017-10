Gaffal: "Bayern und Europa brauchen sich" - Politische Gespräche der vbw und bayerisches Oktoberfest in Brüssel

(ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft

e. V. hat bei politischen Gesprächen mit EU-Abgeordneten und mit

Guillaume McLaughlin, Kabinettschef des Chefunterhändlers für die

Brexit-Verhandlungen Guy Verhofstadt, in Brüssel die Bedeutung

Europas für Bayern betont. "Bayern und die EU - das ist eine

Beziehung zum beiderseitigen Vorteil. Im Jahr 2016 exportierte die

bayerische Wirtschaft Waren im Wert von 103 Milliarden Euro in die

EU-Mitgliedsländer. Die Importe beliefen sich auf 102 Milliarden

Euro. Von der Stärke Bayerns profitieren damit auch andere Länder.

Insgesamt hat eine Gemeinschaft mit 500 Millionen Menschen ein viel

größeres Gewicht als kleinere Einheiten", sagte vbw Präsident Alfred

Gaffal. Abgerundet werden die politischen Gespräche mit dem

bayerischen Oktoberfest in Belgiens Hauptstadt.



Die vbw machte in den Gesprächen deutlich, dass es in der EU kein

"Weiter so" geben darf. Gaffal: "Es gilt, die Gemeinschaft im Sinne

eines 'besseren Europas' neu auszurichten." Der vbw Präsident

begrüßte in diesem Zusammenhang, dass EU-Kommissionspräsident

Jean-Claude Juncker in seiner Rede jüngst den Stellenwert der

Industrie betont hat. "Das ist der richtige Weg. Wir müssen zu einer

Re-Industrialisierung Europas kommen", sagte Gaffal.



Zu einem besseren Europa gehört für die vbw auch die strikte

Einhaltung der Subsidiarität: die Beschränkung auf die Bereiche, bei

denen EU-weit einheitliche Vorgaben unerlässlich sind. In die falsche

Richtung gehen aus Sicht der vbw die Pläne der EU-Kommission, eine

Europäische Säule Sozialer Rechte einzuführen. "Sozialpolitik muss

Sache der Mitgliedstaaten bleiben. Auch die Schaffung einer

EU-Arbeitsmarktbehörde und die Revision der Entsenderichtlinie lehnen

wir ab. Stattdessen brauchen wir mehr Zusammenarbeit bei der Außen-

und Sicherheitspolitik und bei der Flüchtlingsintegration. Von



zentraler Bedeutung ist die Weiterentwicklung des digitalen

Binnenmarkts. Notwendig sind Anreize für zusätzliche Investitionen in

den Ausbau von Kommunikationsnetzen und europäische Standards bei der

digitalen Sicherheit", forderte Gaffal.



Beim "Winter-Package" der EU-Kommission zum Energie-Binnenmarkt

lobte Gaffal zwar die marktwirtschaftliche Ausrichtung der

Integration erneuerbarer Energien. Die vorgesehene alleinige Befugnis

der EU-Kommission bei der Festlegung von Strompreiszonen sieht die

vbw aber kritisch.



In der Diskussion um den Brexit warnte die vbw vor einem Austritt,

bei dem sich das Vereinigte Königreich das Beste aus den vier

Grundfreiheiten herausschneidet. "Das wäre das falsche Signal. Es

müssen neue Abkommen verhandelt werden. Hier brauchen wir einen

vernünftigen Interessenausgleich", so Gaffal.







